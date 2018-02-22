Клерк.Ру
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Организационная структура бизнеса и налоговая безопасность. Какая связь?

Новый пост в блоге Центра taxCOACH. Открытый бизнес-курс.

Узнайте о связи между структурой бизнеса и налоговой безопасностью.

Каждую неделю в блоге выкладывают серии полноценного видеогида по безопасности бизнеса. Там все, что необходимо знать о налоговой оптимизации, защите активов, владельческом контроле и отношениях между собственниками.

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