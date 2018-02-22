Открылся магазин приложений для бизнеса - на данных ОФД и касс со всей страны

Запустили магазин приложений (маркетплейс) для клиентов - пользователей кассовой техники. Это совместное решение «Платформа ОФД» и сторонних разработчиков, направленное на создание дополнительных сервисов для бизнеса.

На площадке маркетплейса будут размещаться полезные приложения и сервисы для торговых точек, общепита, предприятий сферы обслуживания, а также для бизнеса других сфер, связанных с обработкой фискальных данных.

В числе перспективных направлений разработок:

Аналитические инструменты (мониторинг, контроль, анализ показателей продаж и др.);

Бухгалтерская отчетность (сверка с ФНС, Z-отчеты и др.);

Рекомендательные сервисы (рекомендации по ценам, локациям и др.);

Синхронизация с системами автоматизации бизнеса;

Синхронизация с программами лояльности магазинов;

Справочные сервисы для ритейла.

Принцип работы магазина приложений основан на модели открытого сотрудничества, сходной с работой популярных маркетплейсов. Разрабатывать и размещать приложения на площадке могут как профессиональные агентства, так и магазины, а также другие заинтересованные компании, предприниматели. При этом они самостоятельно формируют ценовую политику приложений и устанавливают скидки, тестовые периоды для пользователей.

Каждое приложение сопровождается необходимой инструкцией, описанием, фото-видеоматериалами, контактами для обратной связи и системой оценок.

Магазин приложений не требует дополнительной регистрации – он доступен всем клиентам, использующим личный кабинет «Платформа ОФД».