Открылся магазин приложений для бизнеса - на данных ОФД и касс со всей страны

Запустили магазин приложений (маркетплейс) для клиентов - пользователей кассовой техники. Это совместное решение «Платформа ОФД» и сторонних разработчиков, направленное на создание дополнительных сервисов для бизнеса.
На площадке маркетплейса будут размещаться полезные приложения и сервисы для торговых точек, общепита, предприятий сферы обслуживания, а также для бизнеса других сфер, связанных с обработкой фискальных данных.
В числе перспективных направлений разработок:
- Аналитические инструменты (мониторинг, контроль, анализ показателей продаж и др.);
- Бухгалтерская отчетность (сверка с ФНС, Z-отчеты и др.);
- Рекомендательные сервисы (рекомендации по ценам, локациям и др.);
- Синхронизация с системами автоматизации бизнеса;
- Синхронизация с программами лояльности магазинов;
- Справочные сервисы для ритейла.
Принцип работы магазина приложений основан на модели открытого сотрудничества, сходной с работой популярных маркетплейсов. Разрабатывать и размещать приложения на площадке могут как профессиональные агентства, так и магазины, а также другие заинтересованные компании, предприниматели. При этом они самостоятельно формируют ценовую политику приложений и устанавливают скидки, тестовые периоды для пользователей.
Каждое приложение сопровождается необходимой инструкцией, описанием, фото-видеоматериалами, контактами для обратной связи и системой оценок.
Магазин приложений не требует дополнительной регистрации – он доступен всем клиентам, использующим личный кабинет «Платформа ОФД».
«К онлайн-передаче данных уже подключены более 1,5 млн касс, и до конца 2018 года ожидается еще 1,2 млн ККТ, в основном от малого бизнеса. Современная кассовая техника сегодня по возможностям сопоставима со смартфонами и компьютерами, а по безопасности и надежности – превосходит их. На кассовых терминалах активно развивается эквайринг, оплата безналичными способами.
С учетом стремительного развития технологий и сферы ритейла, открытие отдельного магазина приложений для пользователей касс на базе ОФД – лишь подтверждает весомый потенциал развития новых сервисов, связанных с обработкой фискальных данных, с использованием новых технологий платежей на кассах. Мы видим запросы бизнеса, и особенно малых предпринимателей, в таких продуктах, и считаем, что время для маркетплейса на базе ОФД наступило», - комментирует генеральный директор компании «Платформа ОФД» Алексей Баров.