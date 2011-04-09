Клининговый бизнес ждут масштабные проверки ФНС и МВД

Несколько уголовных дел возбуждено в отношении руководства ГБУ «Жилищник» в Москве по факту фиктивного устройства на работу дворниками и уборщиками десятков «мертвых душ», зарплата которых за прошлый год составила около 500 тыс. рублей.

Одной из причин проверки компании стала неудовлетворительная очистка снега во время снегопада. Однако дело не только в этом, отмечают эксперты.

Как передает ИА «Руспресс», в ближайшем будущем начнутся масштабные проверки клининговых кампаний, а также еще нескольких отраслей бизнеса в том числе рыбоводческого. ФНС будет действовать в связке с МВД.

Отметим, что клининг, так же как и консалтинг в последние годы стали классическими схемами для незаконного обналичивания денежных средств. Так в 2016 году в Санкт-Петербурге было ликвидировано ОПС, занимающееся незаконной банковской деятельностью с помощью клининговых схем. Зачастую недобросовестные, не соблюдающие ТК и НК компании за счет демпинга выигрывают тендеры.



Крупным компаниям, участвующим в хартиях клининговых ассоциаций, очевидно предстоит тяжелое время проверок, по результатам которых на рынке останутся далеко не все игроки.

Согласно источникам «Руспресс», клининговые компании уже вышли на руководство ФНС РФ с предложением по результатам «похода» составить т.н. «белый список» - перечень компаний, по определённым параметрам, подходящим для участия в тендерах.