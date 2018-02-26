Как и кому Минфин дает разъяснения

Согласно статье 34.2 НК Минфин дает письменные разъяснения налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам по вопросам применения законодательства РФ о налогах и сборах.

Учитывая, что в соответствии с НК налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются организации и физлица, обязанные уплачивать соответственно налоги и сборы, вышеназванные разъяснения предоставляются таким лицам только в связи с выполнением ими обязанностей налогоплательщиков (плательщиков сборов).

В том случае, если налогоплательщик участвует в отношениях, регулируемых законодательством РФ о налогах и сборах, через законного или уполномоченного представителя, полномочия представителя должны быть документально подтверждены.

Таким образом, лица, исполняющие обязанности налогоплательщиков, и их законные или уполномоченные представители могут обратиться за разъяснениями по вопросам применения положений статьи 145 НК в Департамент налоговой и таможенной политики Минфина России по адресу: ул. Ильинка, д. 9, Москва, 109097.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-14/9048 от 14.02.2018.