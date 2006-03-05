Покупка услуг в электронной форме у иностранной фирмы обязывает к уплате агентского НДС

Российская фирма приобретает у иностранного юрлица IP-адреса. Что с НДС? Ответ на этот вопрос дал Минфин № 03-07-08/7489 от 08.02.2018.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 148 НК, если покупатель осуществляет деятельность на территории РФ и приобретает услуги, указанные в пункте 1 статьи 174.2 Кодекса, местом реализации таких услуг является территория РФ.

При этом к услугам в электронной форме, подлежащим налогообложению НДС, относится оказание услуг по предоставлению доменных имен, которые предусматривают в том числе предоставление IP-адресов и их регистрацию.

При оказании иностранными организациями услуг в электронной форме, местом реализации которых признается территория РФ, в том числе на основании договоров поручения, комиссии, агентских или иных аналогичных договоров, организациям и ИП, состоящим на учете в налоговых органах, исчисление и уплата НДС производятся указанными организациями и ИП в качестве налоговых агентов.

Таким образом, российская организация, приобретающая услуги иностранной организации по предоставлению IP-адресов и их регистрации в сети Интернет, местом реализации которых признается территория РФ, является в целях применения НДС налоговым агентом и обязана исчислить и уплатить в бюджет этот налог одновременно с выплатой денежных средств иностранному лицу, не состоящему на налоговом учете в налоговом органе и оказывающему указанные услуги.