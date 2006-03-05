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Когда, приобретая оборудование за границей, не надо платить НДС

Компания на УСН «доходы минус расходы» приобрела за границей серверное оборудование и планирует его использовать там же, без ввоза в РФ. Что с НДС?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-08/8005 от 09.02.2018.

Согласно статье 146 НК объектами налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров на территории РФ, а также ввоз товаров на территорию РФ.

Местом реализации товара считается территория РФ в случае, если в момент начала отгрузки или транспортировки товар находится на территории РФ.

Таким образом, в целях НДС местом реализации серверного оборудования, приобретенного российской организацией на территории иностранного государства с целью его использования на территории этого государства без ввоза в РФ, территория РФ не признается и, соответственно, такая реализация не является объектом налогообложения НДС в РФ.

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