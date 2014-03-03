МУП и местная администрация не являются взаимозависимыми лицами

Согласно пункту 25 статьи 381 НК освобождаются от налогообложения организации в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве ОС, за исключением объектов движимого имущества, принятых на учет в результате реорганизации или ликвидации юрлиц; передачи имущества между лицами, признаваемыми взаимозависимыми.

Является ли МУП и местная администрация, осуществляющей от имени муниципального образования права собственника имущества МУП, взаимозависимыми лицами?

Нет, ответил Минфин в письме № 03-05-05-01/5778 от 01.02.2018.

Пунктом 5 статьи 105.1 НК предусмотрено, что прямое или косвенное участие муниципальных образований в российских организациях само по себе не является основанием для признания таких организаций взаимозависимыми, что не исключает признания указанных в названном пункте организаций взаимозависимыми по иным основаниям, предусмотренным статьей 105.1 ГНК.

Для целей пункта 5 статьи 105.1 НК к иным основаниям признания российских организаций взаимозависимыми лицами относится в том числе наличие у организации полномочий по назначению (избранию) единоличного исполнительного органа другой организации.

Однако назначение местной администрацией руководителя МУП осуществляется от имени муниципального образования в рамках реализации прав собственника имущества соответствующего унитарного предприятия и, таким образом, может рассматриваться как форма муниципального контроля за деятельностью унитарного предприятия.

В Минфине полагают, что назначение местной администрацией руководителя МУП возможно приравнять к прямому участию муниципального образования в казенном предприятии и, соответственно, не рассматривать в качестве иного основания признания российских организаций взаимозависимыми лицами.