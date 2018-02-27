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Физлица не платят НДФЛ при переводе ввезенной валюты в рубли

Порядок налогообложения доходов при совершении операций с иностранной валютой главой 23 НК не установлен, пояснил Минфин в письме № 03-04-05/8000 от 09.02.2018.

В этой связи в настоящее время при конвертации в рубли наличной иностранной валюты, ввезенной в установленном порядке на территорию РФ, НДФЛ не взимается.

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