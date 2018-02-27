Физлица не платят НДФЛ при переводе ввезенной валюты в рубли

ABell Выяснил. Для продавца продажи по карте МИР дороже чем по VISA и Mastercard (банк ВТБ). Реальность и мифы про карту «Мир»: налог на пенсии?

Vetothka Нас с 5 класса гоняли на картошку. Да, так и было. Сверху снег сыпется, снизу ноги в резино... Из-за ночных подработок сотрудника страдает основная работа

Аноним

Работяги с ПФР в одном районе города посчитали пенсию,переехала в другой район города-пересчитали... Какую работу проделывает ПФР, чтобы начислить вам пенсию

Аноним

разговор должен быть о бюджетных учреждениях и гос.компаниях. частный бизнес зачем здесь пристеги... Законопроект о соотношении зарплат руководителей и работников отклонили

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Может стоит попросить пройти освидетельствование? У нас был такой работник. Наркоманом и иг... Из-за ночных подработок сотрудника страдает основная работа

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А король то голый !? ЦИК опубликовал данные о доходах Путина, Жириновского и Грудинина

Аноним

шараш контора лик приторговывающая ворованными базами еще и не стесняется писать статьи Доверяй, но проверяй: как правильно проверить контрагента

Аноним

Скоро все изменится! Законопроект о соотношении зарплат руководителей и работников отклонили

Аноним

5244 6874 0510 7003 вот это номер карты мошенника. Альфа банк.Взломали друга в вк, попросил... Как можно найти мошенника по номеру карты?

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А мы уже выиграли суд за 14-15 года. Каждый год судиться, что ли? Шаг назад: Минфин против учета расходов ИП при расчете взносов

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Rasobi Moscow, Вы писали:То есть получается, что компании, приведенные в примере, такие хорошие, ... Запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ может похоронить остатки бизнеса: реальные примеры из практики

бух2007 по теме - а какая разница вообще работодателю, чем занимается работник в свободное время? а если ... Из-за ночных подработок сотрудника страдает основная работа

бух2007 В 9 классе на 2 недели увозили за 100 км в совхоз. Жили мы в какой-то общаге. точно. и у н... Из-за ночных подработок сотрудника страдает основная работа

Аноним

Банки это упыри, а работницам валютного контроля, лучше работать в концлагерях у них такой-же стиль Матвиенко призвала защитить банки от нападок в соцсетях

Над.К Отправьте сообщение модератору раздела и укажите тему и причину удаления. Редакция

Над.К zivil2010, и? От этого ТСЖ перестали быть некоммерческими? Налоговики взялись за ТСЖ

Над.К С прискорбием сообщая, что картофель и морковь убирают за долго до выпадения снега. Это Вы ... Из-за ночных подработок сотрудника страдает основная работа

Натали Б Из них на первом месте по количеству выданных электронных больничных находится Белгородская обла... Сколько электронных больничных выдано в России

Аноним

Да нас в техникуме заставляли ездить в совхозы В какое количество совхозов вас заставляли ... Из-за ночных подработок сотрудника страдает основная работа

Аноним

в огороде бузина, а в киеве дядька? Не все на картошке руки отморозили, некоторые - голову. Из-за ночных подработок сотрудника страдает основная работа

Надежда-25 Аноним, Вы писали:Да нас в техникуме заставляли ездить в совхозы и убирать картошку , морковку, к... Из-за ночных подработок сотрудника страдает основная работа

Аноним

Если принял, то с даты открытия наследства. Принял чего? Как можно принять то, что те... Налог на унаследованный дом начислят с даты открытия наследства

Аноним

Аноним, Вы писали:а сейчас разве студней гоняют на сельхозработы? во номер.... Про сельхозра... Из-за ночных подработок сотрудника страдает основная работа

Аноним

Тем не менее по ИП на ОСНО с 2016 г. платим 1% исходя из дохода, уменьшенного на величину расходов. Хорошие новости: ИП на УСН могут считать взносы с учетом расходов

Аноним

Аноним, Вы писали:Если это долевка, то у вас договор купли-продажи не заверенный нотариусом в МФЦ... Во сколько обойдется оформление через нотариуса дарения доли в квартире

Аноним

Аноним, Вы писали:Если это долевка, то у вас договор купли-продажи не заверенный нотариусом в МФЦ... Во сколько обойдется оформление через нотариуса дарения доли в квартире

Над.К тоже сначала были случаи из арбитражной практики, Они не в пользу ИП были по большей части... Хорошие новости: ИП на УСН могут считать взносы с учетом расходов

Аноним

а сейчас разве студней гоняют на сельхозработы? во номер.... Из-за ночных подработок сотрудника страдает основная работа

zivil2010 Это Вы про какой кодекс? Никто не отменял того факта, что ТСЖ это некоммерческая организация &nbs... Налоговики взялись за ТСЖ

Аноним

Действуйте, как знаете в своей Хабаре. Пенсию могут оформить только по данным ИЛС. Если вы на это согласны

асае Здравствуйте,присоединяюсь 5+ за сайт,я новичок скажите как удалить созданную мной тему? Редакция