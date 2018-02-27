Физлица не платят НДФЛ при переводе ввезенной валюты в рубли

Выяснил. Для продавца продажи по карте МИР дороже чем по VISA и Mastercard (банк ВТБ).
Нас с 5 класса гоняли на картошку. Да, так и было. Сверху снег сыпется, снизу ноги в резино...
Работяги с ПФР в одном районе города посчитали пенсию,переехала в другой район города-пересчитали...
разговор должен быть о бюджетных учреждениях и гос.компаниях. частный бизнес зачем здесь пристеги...
Может стоит попросить пройти освидетельствование? У нас был такой работник. Наркоманом и иг...
шараш контора лик приторговывающая ворованными базами еще и не стесняется писать статьи
5244 6874 0510 7003 вот это номер карты мошенника. Альфа банк.Взломали друга в вк, попросил...
А мы уже выиграли суд за 14-15 года. Каждый год судиться, что ли?
Rasobi Moscow, Вы писали:То есть получается, что компании, приведенные в примере, такие хорошие, ...
по теме - а какая разница вообще работодателю, чем занимается работник в свободное время? а если ...
В 9 классе на 2 недели увозили за 100 км в совхоз. Жили мы в какой-то общаге. точно. и у н...
Банки это упыри, а работницам валютного контроля, лучше работать в концлагерях у них такой-же стиль
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zivil2010, и? От этого ТСЖ перестали быть некоммерческими?
ИП на ОСНО могут учесть расходы, это абсолютно точно и никем не опровергается
С прискорбием сообщая, что картофель и морковь убирают за долго до выпадения снега. Это Вы ...
Из них на первом месте по количеству выданных электронных больничных
находится Белгородская обла...
Да нас в техникуме заставляли ездить в совхозы В какое количество совхозов вас заставляли ...
в огороде бузина, а в киеве дядька? Не все на картошке руки отморозили, некоторые - голову.
Аноним, Вы писали:Да нас в техникуме заставляли ездить в совхозы и убирать картошку , морковку, к...
Если принял, то с даты открытия наследства. Принял чего? Как можно принять то, что те...
Аноним, Вы писали:а сейчас разве студней гоняют на сельхозработы? во номер.... Про сельхозра...
Так уже уже не могут https://www.klerk.ru/buh/news/472276/?utm_source=klerk.subscribe.day&a...
Хорошо устроились. В расходы нельзя, лимит 300000 для ПФ ( это смешно) ,куда бедному предпр...
Тем не менее по ИП на ОСНО с 2016 г. платим 1% исходя из дохода, уменьшенного на величину расходов.
Аноним, Вы писали:Если это долевка, то у вас договор купли-продажи не заверенный нотариусом в МФЦ...
Аноним, Вы писали:Если это долевка, то у вас договор купли-продажи не заверенный нотариусом в МФЦ...
тоже сначала были случаи из арбитражной практики, Они не в пользу ИП были по большей части...
а сейчас разве студней гоняют на сельхозработы? во номер....
Это Вы про какой кодекс? Никто не отменял того факта, что ТСЖ это некоммерческая организация &nbs...
Daura, Вы писали:Я 70-х годов рождения, насколько помню, практически с начала моей трудовой деяте...
Действуйте, как знаете в своей Хабаре.
Здравствуйте,присоединяюсь 5+ за сайт,я новичок скажите как удалить созданную мной тему?
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Не тот счастлив у кого много добра а тот у кого жена верна&nb...