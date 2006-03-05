Кто и как платит НДС при покупке и экспорте лома металлов

Пунктом 8 статьи 161 НК установлено, что налоговая база по НДС при реализации лома и отходов черных и цветных металлов налогоплательщиками налога на добавленную стоимость определяется налоговыми агентами - покупателями этих товаров.

При этом, организация, приобретающая металлолому лиц, не являющихся налогоплательщиками НДС, в том числе физлиц, не являющихся ИП, налоговым агентом в соответствии с пунктом 8 статьи 161 НК не признается.

Что касается вычетов сумм НДС, исчисленных налоговым агентом при приобретении металлолома, в случае их дальнейшей реализации его на экспорт, то пунктом 3 статьи 172 НК установлен особый порядок принятия к вычету НДС в отношении операций по реализации сырьевых товаров на экспорт, согласно которому вычет налога по приобретенным товарам производится на момент определения налоговой базы, установленный статьей 167 НК.

Моментом определения налоговой базы в отношении экспортируемых сырьевых товаров, к которым относятся лом и отходы черных и цветных металлов, признается последний день квартала, в котором собран пакет документов, подтверждающих обоснованность применения нулевой ставки НДС, либо в случае отсутствия подтверждающих документов - день отгрузки (передачи) товаров.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-08/8488 от 15.02.2018.