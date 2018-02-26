Клерк.Ру
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Будет ли новый дефицит онлайн-касс?

Андрей Романенко, основатель и генеральный директор компании «Эвотор» — о рынке онлайн-касс и возможности дефицита кассовой техники в регионах в новом посте в блоге «Онлайн-кассы и Платформа ОФД».

Советуем подписаться на блог про онлайн-кассы. Там главное про 54-ФЗ, ККТ, ОФД, ФН. 

Попасть в блог можно на верхней панели на любой странице «Клерка»:

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