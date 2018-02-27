Сколько электронных больничных выдано в России

На минувшей неделе в России оформили полумиллионный электронный больничный лист.

На данный момент общее количество выданных электронных больничных листов уже превысило 500 000. Из них на первом месте по количеству выданных электронных больничных находится Белгородская область (66 250 листов), на втором месте – Липецкая область (40 253 листа), а на третьем месте – Республика Мордовия (29 588 листов).

В соотношении с бумажными больничными по количеству выданных электронных листов лидирует Республика Мордовия (48,81 %), затем идут Белгородская область – 35,81 %, Липецкая область – 33,86 % и Чеченская Республика – 24,63 %.

На сегодняшний день выдают электронные больничные листы 39% медицинских организаций по всей России. 100-процентный переход медицинских организаций на электронные больничные показал Ненецкий автономный округ, 94,6 % - Республика Мордовия, 93,8 – Республика Северная Осетия-Алания и 92,6 – Республика Калмыкия.

«С момента запуска проекта «Электронный листок нетрудоспособности» прошло чуть больше полугода, а уже за этот период мы перешагнули показатель в 500 тысяч выданных электронных больничных листов. Такой переход показывает явные плюсы проекта как для застрахованных работников, так для работодателей и медицинских организаций. Электронный листок нетрудоспособности нельзя потерять. Врач тратит меньше времени на его выписку, к тому же ошибки при его заполнении сведены практически к нулю. Объем сведений, которые работодатели должны предоставить в Фонд для выплаты пособий по листкам нетрудоспособности, заметно сократится. Подделать больничный при новой системе невозможно», — отметила руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС Татьяна Лотоцкая.