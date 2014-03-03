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Налог на унаследованный дом начислят с даты открытия наследства

Налог на имущество физлиц может начисляться на дом, который еще не находится в собственности наследника. Такой вывод содержится в ответе на жалобу налогоплательщика, опубликованном на сайте ФНС.

Гражданину был начислен налог на имущество за 2014-2016 годы исходя из 1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом. Однако право на собственность было зарегистрировано только 02.02.2017 и не на 1/2 доли, а на 1/4. Налогоплательщик посчитал, что поскольку право собственности на жилой дом зарегистрировано только в 2017 году, то налог за предыдущие годы начислен неправомерно, поскольку он в те годы не владел какой-либо частью собственности.

Однако налоговые органы с ним не согласны. И вот почему.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1152 части 3 Гражданского кодекса принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Пунктом 5 статьи 5 Закона от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» было установлено, что за строение, помещение и сооружение, перешедшее по наследству, налог взимается с наследников с момента открытия наследства. Такое же условие прописано и в пункте 7 статьи 408 Налогового кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1114 части 3 Гражданского кодекса временем открытия наследства является момент смерти гражданина. Поэтому начисление налога на имущество наследнику о со дня смерти наследодателя правомерно.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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5 мнений
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Аноним
, Пенза
Гы! Веселуха однако.
От открытия наследства до принятия или не принятия наследства - срок 6 месяцев. 
А вот не принял кто то наследство, отказался. Такое тоже бывает. Всё равно надо с него налог содрать. И ни кого не волнует собственник ты, ни собственник, так и будешь платить налог, ведь !!!!!!!!  "В соответствии с пунктом 4 статьи 1152 части 3 Гражданского кодекса принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, "
Клерк
natalisa51

Аноним, Вы писали:

Гы! Веселуха однако.
От открытия наследства до принятия или не принятия наследства - срок 6 месяцев. 
А вот не принял кто то наследство, отказался. Такое тоже бывает. Всё равно надо с него налог содрать. И ни кого не волнует собственник ты, ни собственник, так и будешь платить налог, ведь !!!!!!!!  "В соответствии с пунктом 4 статьи 1152 части 3 Гражданского кодекса принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, "

 

 Если принял, то с даты открытия наследства. Если отказался, то как правила отказываются в пользу кого то, можно даже в пользу государства , если долгов много и не хочешь ,чтобы эти долги на тебя повесели...
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Аноним
, Пенза
 Если принял, то с даты открытия наследства.

 Принял чего? Как можно принять то, что тебе возможно дадут через 6 месяцев?

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