Налог на унаследованный дом начислят с даты открытия наследства

Налог на имущество физлиц может начисляться на дом, который еще не находится в собственности наследника. Такой вывод содержится в ответе на жалобу налогоплательщика, опубликованном на сайте ФНС.

Гражданину был начислен налог на имущество за 2014-2016 годы исходя из 1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом. Однако право на собственность было зарегистрировано только 02.02.2017 и не на 1/2 доли, а на 1/4. Налогоплательщик посчитал, что поскольку право собственности на жилой дом зарегистрировано только в 2017 году, то налог за предыдущие годы начислен неправомерно, поскольку он в те годы не владел какой-либо частью собственности.

Однако налоговые органы с ним не согласны. И вот почему.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1152 части 3 Гражданского кодекса принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Пунктом 5 статьи 5 Закона от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» было установлено, что за строение, помещение и сооружение, перешедшее по наследству, налог взимается с наследников с момента открытия наследства. Такое же условие прописано и в пункте 7 статьи 408 Налогового кодекса.



Согласно пункту 1 статьи 1114 части 3 Гражданского кодекса временем открытия наследства является момент смерти гражданина. Поэтому начисление налога на имущество наследнику о со дня смерти наследодателя правомерно.