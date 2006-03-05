Классификатор строительных ресурсов в ФГИС ЦС будет дополнен до конца марта

Необходимо ускорить работу по уточнению перечня юрлиц, которые обязаны предоставлять информацию в ФГИС ЦС, заявил замглавы Минстроя Хамит Мавлияров.

«К этому вопросу необходимо подойти очень ответственно. В перечне должны быть те организации, которые действительно занимаются производством и импортом строительных материалов и исключены из списка те организации, от которых не зависит формирование сметных цен строительных ресурсов», - подчеркнул Хамит Мавлияров. В настоящее время в перечень включены сведения о более 13 тысячах юрлицах.

Напомним, более подробно об обязанности юрлиц сдавать отчеты в ФГИС ЦС читайте в материале «Еще один отчет? Узнайте, кому и куда еще надо отчитаться до 15 ноября 2017».

Кроме того, Минстроем совместно с представителями ассоциаций и объединений производителей строительных материалов продолжается работа по дополнению классификатора строительных ресурсов.

«До конца марта эту работу мы планируем завершить», - отметил замминистра Хамит Мавлияров.

Классификатор необходим для обеспечения информационной поддержки задач, связанных с классификацией и кодированием строительных ресурсов для целей ценообразования в строительной отрасли, а также проведением мониторинга стоимости строительных ресурсов и обеспечением унификации, автоматизации расчета стоимости строительства объектов с применением прикладных программных продуктов, уточнили в Минстрое.