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Реестр, подтверждающий освобождение от уплаты акциза, можно представлять в электронном виде

Реестр, подтверждающий освобождение от уплаты акциза, можно заполнить в бесплатном приложении «Налогоплательщик-ЮЛ» и отправить в налоговую инспекцию через оператора электронного документооборота.

Актуальная версия «Налогоплательщик - ЮЛ» размещена на сайте ФНС России, сообщает пресс-служба ведомства.

Изменения касаются налогоплательщиков, которые занимаются экспортом подакцизных товаров. Для подтверждения освобождения от уплаты акциза вместо копий таможенных деклараций и товаросопроводительных документов на бумаге налогоплательщик может представить реестры в электронной форме.

 

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