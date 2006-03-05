Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Как платить НДС по новым правилам: обзор ситуаций

Рассмотрены 9 ситуаций, в которых используются новые правила по НДС.

Учитывая, что эксперимент с НДС собираются распространить на все отрасли экономики, вероятно, что очень скоро это коснется всех.

Читайте разбор ситуаций в блоге.

И подпишитесь на блог Владимира Турова. Да, он пишет остро, без купюр. Но в его постах всегда очень много полезной информации, как защитить себя и бизнес.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДС»

Посетить семинар по теме «НДС»

Все семинары по теме НДС