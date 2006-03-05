Как платить НДС по новым правилам: обзор ситуаций

Рассмотрены 9 ситуаций, в которых используются новые правила по НДС.

Учитывая, что эксперимент с НДС собираются распространить на все отрасли экономики, вероятно, что очень скоро это коснется всех.

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