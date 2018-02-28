Как посчитать взносы, если предприниматель прекратил деятельность и зарегистрировался вновь

Минфин дал разъяснения о том, как считать страховые взносы в случае, если гражданин в течение года перестал быть индивидуальным предпринимателем, а потом зарегистрировался снова.

То, как рассчитывать фиксированную часть взносов в таком случае, написано в Налоговом кодексе. Сумма взносов определяется пропорционально количеству календарных месяцев ведения деятельности, а за неполный месяц размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца. А вот как подобной ситуации рассчитывать 1% с доходов, свыше 300 тыс.рублей, в НК не написано.

По мнению Минфина, доходы, полученные индивидуальным предпринимателем до прекращенной предпринимательской деятельности, не суммируются с доходами, полученными им при возобновлении предпринимательской деятельности в течение этого же расчетного периода.

Статус индивидуального предпринимателя приобретается с даты внесения регистрирующим органом соответствующей записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП), и с этой даты у индивидуального предпринимателя возникает обязанность уплачивать страховые взносы за себя.

Таким образом, в случае исключения индивидуального предпринимателя из ЕГРИП при прекращении им предпринимательской деятельности и последующего внесения новых сведений в данный реестр при приобретении им вновь статуса индивидуального предпринимателя возникает новый плательщик, и, соответственно, у такого плательщика возникают новые обязанности по уплате страховых взносов.

Федеральная налоговая служба письмом № ГД-4-11/3724@ от 26.02.2018 года отправила по нижестоящим инспекциям разъяснения Минфина для использования в работе.