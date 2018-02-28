Памятка о заполнении документов на уплату налогов

Налоговики Удмуртии разработали для налогоплательщиков памятку «О порядке оформления расчетных документов на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации с 1 января 2018 года».

Кроме основных правил заполнения платежного поручения и перечня КБК, в документе содержатся несколько приложений:

приложение 1 - Схема платежного поручения с указанием обозначения полей;

приложения 2 - 4 - Образцы оформления «платёжек» по отдельным видам платежей;

приложение 5 - Заполнение поля «101» - «Статус налогоплательщика»;

приложения 6 и 7 - Реквизиты платежных документов для уплаты государственной пошлины; -

приложение 8 - Перечень кодов ОКТМО на территории Удмуртской Республики;

приложение 9 - Перечень органов Федеральной налоговой службы на территории Удмуртии .

Памятка поможет правильно заполнить квитанции и платежные поручения на уплату налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации. Несмотря на то, что часть информации относится именно к Удмуртии, приложения 1-7 могут быть полезны налогоплательщикам всех регионов.