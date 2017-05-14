Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

ФНС создает систему лояльности для самозанятых граждан

ФНС создает систему лояльности для самозанятых граждан, которая позволит вывести из тени этот сектор экономики, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на расширенной коллегии налоговой службы.

Он рассказал, что власти в настоящее время пытаются решить задачу, чтобы законодательство для самозанятых было достаточно удобным, с одной стороны, а с другой — чтобы эти граждане получили легальный статус и платили налоги.

«ФНС пытается предложить технологическое решение: работать с теми, кто свой бизнес осуществляет через такие платформы, как „Яндекс.Такси“ или какие-то другие платформенные решения», — передает слова Шувалова РИА Новости.

«Пока мы не видим мотивов и не понимаем, как сделать реальным такой ресурс для тех, кто получает в оплату за свои услуги наличные деньги. Но ваши люди такие изобретательные — они придумывают систему лояльности, которая будет мотивировать участников рынка проявлять свои платежи так или иначе, активно или пассивно, чтобы система видела доход человека и давала на основании этих транзакций определенные льготные возможности», — сказал первый вице-премьер.

Он подчеркнул, что речь идёт о системе, которая будет давать позитивные стимулы для самозанятых регистрироваться в системе. «Не наказание или запугивание, а давать людям возможность чувствовать тебя более защищёнными, чтобы они были, с одной стороны, полностью в правовом поле, а с другой стороны они были ответственными налогоплательщиками», — сказал он.

Сейчас, по словам Шувалова, большое количество граждан, которые числятся официально незанятыми, «на самом деле живут неплохо, но мы не видим их доходов».

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
2 мнения
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Экономика России»
Бухгалтерские новости
 
Налоговой службе предложили брать плату за свои удобные сервисы
 
Бухгалтерские новости
 
Главного налоговика Курганской области поймали на взятке и растрате
 
Бухгалтерские новости
 
Когда налоговики наполняют бюджет любой ценой
 

Посетить семинар по теме «Экономика России»

Все семинары по теме Экономика России