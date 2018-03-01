Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Посоветуй кассу другу – получи 1000 рублей!

Эвотор запустил рекомендательную программу, в рамках которой любой человек может получить 1000 рублей за каждую успешную рекомендацию онлайн-кассы Эвотор.

Подробности — в блоге «Онлайн-кассы и Платформа ОФД».

И не забудьте подписаться на блог про онлайн-кассы.

Попасть в блог можно на верхней панели на любой странице «Клерка»:

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