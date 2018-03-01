Посоветуй кассу другу – получи 1000 рублей!

Аноним

Нужны деньги, ну оченно нужны. Но денег нет. ФНС создает систему лояльности для самозанятых граждан

Аноним

saigak, Вы писали:банк вызвал его и сказал закрывать счет и что бы духу твоего не было (дословно)... Банки будут высчитывать НДС в ваших платежках. Узнайте, кто попадет под подозрение

Аноним

Товарищи, не по-русски это ругать давно уже неживого человека. Возьмите фото обсуждаемого политик... ЦИК опубликовал данные о доходах Путина, Жириновского и Грудинина

Аноним

Аноним, Вы писали:Не надо нулевок, лучше фонарки. От фонаря что-то заполняешь, потом корретируешь... «Нулевки» по НДС не нравятся налоговым инспекторам

Аноним

Интересно, в ЦБ какой студент пишет этот бред. Для понимающих, а не для ЦБ. Кассовый метод расчет... Банки будут высчитывать НДС в ваших платежках. Узнайте, кто попадет под подозрение

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:у меня пенсия 11т400р мжкх 3т продукты не дешевые помру с гол... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Аноним

Я исследовала данный вопрос как со стороны работодателя (я юрист и писала заключение по вопросу п... Законны ли проверки сотрудников на полиграфе?

Аноним

"Прорвется и решит все свои проблемы" это правильно. Так давайте еще больше проблем создавать, чт... ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать

Аноним

Ой, какой Грудинин трудяга- отобрал акции по тихому у народа, а может они ему сами все подарили? ... ЦИК опубликовал данные о доходах Путина, Жириновского и Грудинина

Над.К .Квартиры не покупали, их давали из расчета 9м2 на одного человека. Ага, только некоторые ... Бухгалтеры ностальгируют о зарплатных налогах в СССР

Аноним

Зарплата 6400 в минобороне прибавили 4% стала 6656 где прожиточный мимиум Когда зарплата может быть меньше МРОТ

Аноним

Вспоминаю времена СССР не только с ностальгией, а с дикой тоской. Стоимость содержания ребенка в ... Бухгалтеры ностальгируют о зарплатных налогах в СССР

Аноним

Спасибо правительству. Пенсионные баллы предлагают отменить

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Это было бы правильно, если это не просто пиарный треп. Пенси... Пенсионные баллы предлагают отменить

Аноним

28.02.2018Как вам такие патриоты? Кузен Путина (Игорь Путин) и сотрудники российского ФСБ пр... ЦИК опубликовал данные о доходах Путина, Жириновского и Грудинина

Аноним

Отпуска проходят с предупреждением. За то наименование организации в ОДВ и сведениях оказалось ра... Образец СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1

Аноним

То что делает сейчас ФНС это просто вредительство. Создает невыносимые условия для малого бизнеса... ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать

Аноним

Аноним, Вы писали:Матвеенко будучи мэром Петербурга еще 10 лет тому назад обещала повышение пенси... С 1 февраля 2018 ПФР будет больше платить льготникам. Узнайте, кому и сколько

Аноним

Вообще офигели!!! Такие штрафы за каждую ерунду!!! Самые частые вопросы про СЗВ-СТАЖ: интервью с заместителем Управляющего Отделением ПФР

Аноним

Я хочу поделиться стихами одного саратовского фермера, а вы подумайте. Опять стою у знаковой... С 1 февраля 2018 ПФР будет больше платить льготникам. Узнайте, кому и сколько

Аноним

Это выгодно только чиновникам и депутатам , им можно и пять , и десять лет не оформлять пенсию , ... Временный добровольный отказ от пенсии: кому это выгодно?

Аноним

ужасно обидно за страну, богатейшую! Но мы заслужили это, поскольку равнодушие и попустительство ... С 1 февраля 2018 ПФР будет больше платить льготникам. Узнайте, кому и сколько

Аноним

Старый ворчун, Вы писали:Прикольно то, что они считают, что оказывают нам услугу, принимая у нас ... Налоговой службе предложили брать плату за свои удобные сервисы

Аноним

Аноним, Вы писали:ласть дерьмо, Пора менять!!! Кем менять собрались.......?3647 С 1 февраля 2018 ПФР будет больше платить льготникам. Узнайте, кому и сколько

Аноним

Над.К, Вы писали:Как же они достали... Ну вот как с такой логикой пробиваются в руководители мини... Шаг назад: Минфин против учета расходов ИП при расчете взносов

bestiya7460 Это интересно даже, жалко перечня нет услуг... страшно даже подумать, что будет в этом перечне.... Налоговой службе предложили брать плату за свои удобные сервисы

saigak За оформление карты Мир для пенсионеров берут 750+ 140 руб фигня какая то...надо жало... Реальность и мифы про карту «Мир»: налог на пенсии?

Аноним

Вислоухая, Вы писали:"если бы граждане сами желали за определенную плату получать какую-то услугу... Налоговой службе предложили брать плату за свои удобные сервисы

Аноним

Здравствуйте. Бывший муж подал на определение времени общения с трехлетней дочерью. Место жительс... Пять причин, по которым ребенка после развода могут оставить с отцом

Аноним

ну сколько можно уже, чтоб еще такое придумать чтобы денег срубить с народа......................... Налоговой службе предложили брать плату за свои удобные сервисы

Аноним

фейком пахнет... «Нулевки» по НДС не нравятся налоговым инспекторам

Аноним

в налоговой тоже люди работают.. . поговорили и разбежались. еще телефон для таких сл... «Нулевки» по НДС не нравятся налоговым инспекторам