Посоветуй кассу другу – получи 1000 рублей!

Нужны деньги, ну оченно нужны. Но денег нет.
saigak, Вы писали:банк вызвал его и сказал закрывать счет и что бы духу твоего не было (дословно)...
Товарищи, не по-русски это ругать давно уже неживого человека. Возьмите фото обсуждаемого политик...
Аноним, Вы писали:Не надо нулевок, лучше фонарки. От фонаря что-то заполняешь, потом корретируешь...
Интересно, в ЦБ какой студент пишет этот бред. Для понимающих, а не для ЦБ. Кассовый метод расчет...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:у меня пенсия 11т400р мжкх 3т продукты не дешевые помру с гол...
Я исследовала данный вопрос как со стороны работодателя (я юрист и писала заключение по вопросу п...
"Прорвется и решит все свои проблемы" это правильно. Так давайте еще больше проблем создавать, чт...
Ой, какой Грудинин трудяга- отобрал акции по тихому у народа, а может они ему сами все подарили? ...
.Квартиры не покупали, их давали из расчета 9м2 на одного человека. Ага, только некоторые ...
Зарплата 6400 в минобороне прибавили 4% стала 6656 где прожиточный мимиум
Вспоминаю времена СССР не только с ностальгией, а с дикой тоской. Стоимость содержания ребенка в ...
Если вам бизнес невыносим , идите работать "на дядю", кто хочет работать, тот прорвется и решит в...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Это было бы правильно, если это не просто пиарный треп. Пенси...
28.02.2018Как вам такие патриоты? Кузен Путина (Игорь Путин) и сотрудники российского ФСБ пр...
Отпуска проходят с предупреждением. За то наименование организации в ОДВ и сведениях оказалось ра...
То что делает сейчас ФНС это просто вредительство. Создает невыносимые условия для малого бизнеса...
Аноним, Вы писали:Матвеенко будучи мэром Петербурга еще 10 лет тому назад обещала повышение пенси...
Вообще офигели!!! Такие штрафы за каждую ерунду!!!
Я хочу поделиться стихами одного саратовского фермера, а вы подумайте. Опять стою у знаковой...
Это выгодно только чиновникам и депутатам , им можно и пять , и десять лет не оформлять пенсию , ...
ужасно обидно за страну, богатейшую! Но мы заслужили это, поскольку равнодушие и попустительство ...
Старый ворчун, Вы писали:Прикольно то, что они считают, что оказывают нам услугу, принимая у нас ...
Аноним, Вы писали:ласть дерьмо, Пора менять!!! Кем менять собрались.......?3647
Над.К, Вы писали:Как же они достали... Ну вот как с такой логикой пробиваются в руководители мини...
Это интересно даже, жалко перечня нет услуг... страшно даже подумать, что будет в этом перечне....
За оформление карты Мир для пенсионеров берут 750+ 140 руб фигня какая то...надо жало...
Вислоухая, Вы писали:"если бы граждане сами желали за определенную плату получать какую-то услугу...
Здравствуйте. Бывший муж подал на определение времени общения с трехлетней дочерью. Место жительс...
ну сколько можно уже, чтоб еще такое придумать чтобы денег срубить с народа.........................
Главное- не бояться. И понаглее... получите удовольствие .
в налоговой тоже люди работают.. . поговорили и разбежались. еще телефон для таких сл...
Ну сходите. Возьмите ссылку ст 51 любимой конституции от...
Аноним, Вы писали:Законодательно нельзя отменять предыдущие законы ухудшением, но только с улучше...