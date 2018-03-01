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Новости для бухгалтера

Самые частые вопросы про вычет на обучение

Постарались ответить на наиболее часто задаваемые вопросы, связанные с вычетом на обучение.

Читайте 11 ситуаций в блоге НДФЛки.

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