Срок подачи сведений о невозможности удержать НДФЛ истекает сегодня

Не позднее 1 марта 2018 года налоговые агенты обязаны письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета об отсутствии возможности в течение 2017 года удержать у налогоплательщика налог на доходы физических лиц.

С невозможностью удержать НДФЛ налоговый агент может столкнуться, например, при выплате налогоплательщику доходов в натуральной форме или при возникновении у налогоплательщика доходов в виде материальной выгоды.

Сообщение представляется по форме 2-НДФЛ с признаком «2», «4» с указанием суммы дохода, с которого не был удержан налог, и суммы неудержанного налога.

Признак в справке 2-НДФЛ может принимать следующие значения (гл. II Порядка заполнения справки 2-НДФЛ):

признак 1 - справка 2-НДФЛ, в которой налоговый агент показывает доход и исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК РФ);

признак 2 - справка 2-НДФЛ подается налоговым агентом как сообщение о том, что физическому лицу выплачен доход, с которого не был удержан налог (п. 5 ст. 226 НК РФ).

признак 3 - справка за реорганизованное учреждение подает правопреемник. В справке отражаются доходы, выплаченные налоговым агентом, и суммы налога, начисленного, удержанного и перечисленного в бюджет (п. 2 ст. 230 НК РФ);

признак 4 - справка, которую подает учреждение-правопреемник в случае, когда налоговый агент выплатил физическому лицу доход, с которого не смог удержать налог (п. 5 ст. 226 НК РФ).

Помимо того, по этой же форме налогоплательщикам – работодателям необходимо будет в срок не позднее 1 апреля 2017 года представить в налоговый орган сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ на тех же лиц, на которых справка подана с признаком «2». Т.е. на тех физлиц, у кого НДФЛ не был удержан, подается две справки с разными признаками.