Совет Федерации одобрил повышение МРОТ

Накануне Совет Федерации одобрил законопроект о повышении МРОТ до 100 % прожиточного минимума.

После вступления в силу закона с 1 мая 2018 года МРОТ будет равен 11163 рублям, а суммарное его повышение в 2018 году составит 43%.

«Это очень важная задача, которая перед нами стояла с 2001 года, когда был принят Трудовой кодекс. Там была предусмотрена норма о том, что в перспективе мы должны прийти к уравниванию этих двух показателей, – заявил глава Минтруда Максим Топилин на заседании Совета Федерации. Он напомнил, что 15-16 лет назад МРОТ составлял всего 15 % от прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте.

«Это тот этап, который нужно пройти, и дальше выстраивать работу по дальнейшему совершенствованию института минимального размера оплату труда, прожиточного минимума, много что предстоит нам сделать», – отметил министр.

Он также сообщил, что Минфин в соответствии с поручением Правительства подготовил проект распоряжения, который предусматривает выделение регионам 20 млрд рублей дополнительной помощи. Министр напомнил, что по расчетам, которые проводились вместе с регионами, «стоимость» данного закона составляет для региональных бюджетов около 32 млрд рублей.

«Продолжаем мониторинг в регионах, все нюансы, ситуации с учетом решения Конституционного суда по районным коэффициентам понимаем, знаем и детально отрабатываем с субъектами РФ», – отметил Максим Топилин.