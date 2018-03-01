Как получить справку о состоянии расчетов с ФСС

Это на подобие торрента? В части, касающейся децентрализации - да. Но торрент, в общем...
Это на подобие торрента? Где мне применить этот пресловутый блок цепочек?
Объясните "чайнику", что такое этот блок чейн? О котором там много говорят, особенно греф. ...
18 лет обещаний , а бедных все больше, а малого бизнеса все меньше, и цены все выше
Вот единая Россия и отклонила, получается. Путинские подпевалы. За 18 лет ничего путного так и не...
Обещано уменьшить количество бедных, интересно каким способом?
Объясните "чайнику", что такое этот блок чейн? О котором там много говорят, особенно греф.
Товарищ президент не надо ничего говорить, просто уйди в отставку. Ваша клоунада опостылела.
Алексей Иванов сакрализирует слово "блокчейн", похоже, не шибко понимая его суть. А суть блокчейн...
54,5% зарабатывает меньше 25 т.р., 29% меньше 15 т.р.. 10% 9 т.р. и меньше. Правильной дорогой ид...
Это все такая рутина, на первый взгляд, но именно эта рутина не позволяет нам энер...
Нужно брать опыт с Казахстана, там бесплатно электронные ключи раздают для госуслуг
"3. Оперативный учет в режиме реального времени. Благодаря блокчейну, пропадет нужда ждать обрабо...
Здравствуйте,можно ли инвентарное имущество,выслужившее срок носки выдать военнослужащему в...
Зря вы так.За доступ к НБКИ граждане платят от 1т.р., а в ЛК например, это 200р стоило бы.Или док...
У меня одно ООО уже пятый год практически не работает. Сначала разовые сделки были, потом вообще ...
Благодарствую.... ценю вашу работу!!!!!
Iren, Вы писали:Умничка какой даже прослезилась Москва слезам не верит (с) Вдумайся в эту к...
И обещали льготы реальные, а оказались виртуальные.Обещали 20 метров на человека - это более-мене...
Аноним, Вы писали:ОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ А НЕ В КРЕМЛЕ!!! Даже если бы и правильные цифры...
Однако, если отбросить вопросы кибербезопасности Перевожу: - "Если не принимать во внимание,...
так мрот повышали для того,чтобы и НДФЛ содрать больше. Так с 7900 платили, потом 9500 Пото...
Санитарка медсестра и уборщица станут получать одинаково МРОТ. 13 т. а врач чуть больше 15 т.
интересно, е если сдавать Единую Упрощенную Декларацию вместо Декларации по НДС? Тоже вызовут?&nb...
ВВП прав повышение МРОТ действительно затронет даже большего числа граждан работающих в малом биз...
Боже, где ты берешь эти убогих????
«Мы впервые в новейшей истории смогли приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточ...
А зачем налоговики при исполнительном производстве?
А разве кто то из чиновников обращает внимание на слова и указы президента?
работал человек,заработал денег, уплатил с них НДФЛ, купил дом - зачем еще какойто налог, кто объ...
Отмените налог на имущество и введите налог на роскошь
Ссылаются на ГК,где говорится,что каждое предприятие создается с целью получения прибыли,а не про...
Казалось бы, хорошая новость, но кто выделит работодателям дополнительную помощь? По факту, работ...