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Как получить справку о состоянии расчетов с ФСС

ФСС по Санкт-Петербургу напоминает страхователям, о возможности обратиться с заявлением на получение справки о состоянии расчетов по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний через единый портал госуслуг www.gosuslugi.ru.

Справка предоставляется в рамках госуслуги по приему документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов.

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