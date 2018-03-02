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Со списанной сотовым оператором задолженности нельзя взыскать НДФЛ

Списанные сотовыми операторами долги нельзя обложить НДФЛ. Такой вывод содержится в ответе ФНС на жалобу налогоплательщика.

Федеральной налоговой службой получена жалоба, в которой Заявитель сообщает, что 05.07.2017 из Инспекции получено информационное письмо с приложением справки по форме 2-НДФЛ за 2016 год, согласно которой Заявителем в 2016 году получен доход от мобильного оператора. При этом Заявитель отмечает, что никакого дохода, кроме дохода по основному месту работы, он в 2016 году не получал.

Заявитель отмечает, что на его жалобу, направленную 13.10.2017 в Управление, на действия (бездействие) должностных лиц Инспекции, в которой просил признать справку от 31.12.2016 недействительной, получено решение Управления от 08.11.2017 об оставлении жалобы без удовлетворения.

Также Заявитель отмечает, что Управление в указанном решении ссылается на письмо мобильного оператора от 31.10.2017, согласно которому справка от 31.12.2016 представлена в налоговый орган в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 223 и пунктом 5 статьи 226 НК РФ в связи с истечением срока исковой давности по долгам абонентов и их списанием с баланса оператора в 2016 году.

ФНС не удовлетворила жалобу налогоплательщика, но при этом заявила о том, что взыскать НДФЛ нельзя, потому что был принят закон, по которому не подлежат налогообложению такие доходы, полученные налогоплательщиками с 1 января 2015 года до 1 декабря 2017 года (Федеральный закон от 28.12.2017 № 436-ФЗ).

Под новый федеральный закон попадают доходы, при получении которых не был удержан налог налоговым агентом, сведения о которых им представлены в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 НК РФ за исключением доходов: в виде вознаграждений за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполнение работ, оказание услуг; в виде дивидендов и процентов; в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 НК РФ; в натуральной форме, определяемых в соответствии со статьей 211 НК РФ, в том числе подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или индивидуальных предпринимателей; в виде выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях.

Таким образом, согласно нормам пункта 72 статьи 217 НК РФ доход, полученный Заявителем от мобильного оператора в 2016 году в виде списания задолженности абонента, признанной безнадёжной к взысканию, не подлежит. А поскольку ему никаких уведомлений и требований не выставлялось, то и обжаловать нечего.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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