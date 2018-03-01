Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Открылись продажи кассы-ньюджера для малого бизнеса

«Атол» объявила о старте продаж «Атол» 91Ф. Это первое на российском рынке устройство класса «ньюджер» (от англ. new generation) — нового поколения контрольно-кассовой техники.

Читайте подробности в блоге «Онлайн-кассы и Платформа ОФД».

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