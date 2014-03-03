Путин поручил сделать расчет налога на имущество физлиц справедливым

Расчёт налога на имущество физических лиц необходимо сделать справедливым, чтобы платежи были посильными, заявил Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию.

«Предлагаю также вернуться к налогу на имущество физических лиц. Он должен быть справедливым и посильным для граждан. Когда некоторые, в том числе, сидящие в этом зале коллеги убеждали нас и меня, в том числе, использовать рыночную стоимость недвижимости при расчете этого налога, они говорили, что устаревшие оценки БТИ — это анахронизм. Однако в реальности оказалось, то кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Мы так не договаривались. И люди этого от нас никак не ожидали. Нужно уточнить механизмы расчета налога, а также определения кадастровой стоимости недвижимости», — сказал Путин, подчеркнув, что кадастровая стоимость не должна превышать рыночную.