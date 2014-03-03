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Путин поручил сделать расчет налога на имущество физлиц справедливым

Расчёт налога на имущество физических лиц необходимо сделать справедливым, чтобы платежи были посильными, заявил Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию.

«Предлагаю также вернуться к налогу на имущество физических лиц. Он должен быть справедливым и посильным для граждан. Когда некоторые, в том числе, сидящие в этом зале коллеги убеждали нас и меня, в том числе, использовать рыночную стоимость недвижимости при расчете этого налога, они говорили, что устаревшие оценки БТИ — это анахронизм. Однако в реальности оказалось, то кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Мы так не договаривались. И люди этого от нас никак не ожидали. Нужно уточнить механизмы расчета налога, а также определения кадастровой стоимости недвижимости», — сказал Путин, подчеркнув, что кадастровая стоимость не должна превышать рыночную.

Президент отметил, что все решения необходимо принять максимально быстро — в первом полугодии 2018 года.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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5 мнений
Клерк
Натали Б
, Санкт-Петербург
И обещали льготы реальные, а оказались виртуальные.
Обещали 20 метров на человека - это более-менее нормально, а 20 метров на всю коммунальную квартиру - просто смешно.
Кто живёт в худших условиях, платит больше.
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