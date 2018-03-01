Путин призвал упростить систему налоговой отчетности для предпринимателей

Президент России Владимир Путин предложил упростить систему налоговой отчетности для предпринимателей. Об этом он заявил во время оглашения послания к Федеральному собранию.

«Индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, которые используют цифровые сервисы, нужно вообще освободить от отчетности, сделать для них уплату налогов простой трансакцией, проходящей в автоматическом режиме. Что касается предпринимателей, которые используют контрольно-кассовую технику, то им налоговую отчетность нужно решительно упростить. Это все такая рутина, на первый взгляд, но именно эта рутина не позволяет нам энергично двигаться вперед», — приводит цитату Путина РИА Новости.

По словам президента, активное внедрение цифровых технологий и платформ позволит последовательно идти к повышению прозрачности и обелению экономики.