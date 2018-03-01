Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Путин призвал упростить систему налоговой отчетности для предпринимателей

Президент России Владимир Путин предложил упростить систему налоговой отчетности для предпринимателей. Об этом он заявил во время оглашения послания к Федеральному собранию.

«Индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, которые используют цифровые сервисы, нужно вообще освободить от отчетности, сделать для них уплату налогов простой трансакцией, проходящей в автоматическом режиме. Что касается предпринимателей, которые используют контрольно-кассовую технику, то им налоговую отчетность нужно решительно упростить. Это все такая рутина, на первый взгляд, но именно эта рутина не позволяет нам энергично двигаться вперед», — приводит цитату Путина РИА Новости.

По словам президента, активное внедрение цифровых технологий и платформ позволит последовательно идти к повышению прозрачности и обелению экономики.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
3 мнения
Аватар
Аноним
, Пенза
Это все такая рутина, на первый взгляд, но именно эта рутина не позволяет нам энергично двигаться вперед», — приводит цитату Путина РИА Новости.
нам энергично двигаться вперед!!!!!?????
В какой перёд? Где этот перёд? Кто, когда озвучил, куда движется РФ?
Ох уж эта реклама кандидатов в президенты. Чего бы не балтать главное, что б красиво для ушей.
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Путин поручил сделать расчет налога на имущество физлиц справедливым
 
Новости директору
 
Путин: повышение МРОТ затронет доходы четырех млн россиян
 