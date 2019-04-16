КC объяснил, имеет ли его решение о МРОТ и районных коэффициентах обратную силу

В Конституционный суд обратилось Министерство труда и социальной защиты РФ с ходатайством о даче разъяснений по постановлению от 7 декабря 2017 года № 38-П. Минтруд интересовал вопрос, возможен ли перерасчет заработной платы за период, предшествующий вступлению в силу этого документа.

КС отказался удовлетворить ходатайство министерства, поскольку, по мнению, судей, разъяснения просто не нужны. В самом постановлении указано, что оно вступает в силу с момента провозглашения. Из его содержания прямо следует, что начиная с этой даты при установлении (исчислении) минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации) в него не могут включаться районные коэффициенты (коэффициенты) и процентные надбавки, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Однако, если в производстве судов общей юрисдикции находились дела по данному вопросу и решения судов первой инстанции по ним не были вынесены или не вступили в силу на эту дату, отказ судов первой или апелляционной инстанции в удовлетворении требований заявитель недопустим в силу правовых позиций, указанных в постановлении № 38-П, а соответствующие судебные решения подлежат пересмотру в установленном порядке, если для этого нет иных препятствий.

Т.е. потребовать пересчитать зарплату «задним числом» трудовые инспекции не имеют права. Не имеют права этого требовать и граждане. Однако те из них, кто успел подать в суд из-за того, что получали зарплату исходя из МРОТ, включающем районные коэффициенты, получат пересчет зарплаты, поскольку суды не имеют права проигнорировать решение Конституционного суда.