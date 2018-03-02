Подать декларацию об амнистии капиталов можно с 1 марта

Когда у меня была такая ситуация (не связывались данные налоговой и ЭЦП), я написал в поддержку Г...
36 млн от управляющей компании хотели получить? вот это вампирюги! думаю, это был зак...
да ребята за что боролись на то и напоролись Россия страна которая создана для того чтобы показыв...
Для первоклассников дурь. Очередная предвыборная фишка, вроде ракет.
Аноним, Вы писали:Нихрена не пойму г.Путин обосновывает высокий уровень зарплат госчиновников и д...
С 2006 года не подавались никакие декларации и деятельность по ИП не велась.Работала в другом гор...
Какую онлайн кассу надо будет поставить для учета справедливости?
Жалко грефа, он не забудет и сон уже потерял. Не жалейте, он еще лет 15 назад так любил со всяким...
Знаю двоих инвалидов, без рук и ног - блин, вообще труба, в концлагере так не измываются над людь...
мда, лысый Секачев, повредился ты, в танке. А Холманских - всё гуд :good:
Сейчас опять второпях напринимают какую-нибудь фигню, добьют мелкий бизнес окончательно :(
Аноним, Вы писали:100 лет назад задавала вопрос президенту . Почему у нас нет такого закона о соо...
Да, уважаемые, на снижение налогов у нас в государстве не стоит надеяться. Увеличат еще больше по...
Надо так упростить, чтобы все платили за кассы, ЭКЛЗ, ЭТП, ЭЦП, ЕПРСТ и т.д.
july_july, Вы писали:Аноним, Вы писали:Мне кажется наши госорганы совершенствуются. Посмотрите на...
6-НДФЛ, с одной стороны, довольно рациональная идея. С другой, полный дурдом. Пока докажешь инспе...
имхо, только третий пункт из всех можно назвать риском покупного НДС. Остальные вполне могут пр...
Наиважнейший закон, полгода будут дебатировать. Потом регулярно вносить изменения. Супер. Я тоже ...
почему надо платить налоги с земли на которой не зарабатывают деньги. Это чистая обдираловка прос...
В некоторых городах отказываются принимать на бумаге
" ст 419 ...физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями; это самозаняты...
а что мы тогда обсуждаем? Нормы закона. Которые просто не работают
Вопрос в следующем, как переносить я знаю, но в итоге выходит что у меня ОС были на 106 и по 4 и ...
natalisa51, "автор" цитирует письмо Заместителя директора Департамента, ссылка в первом абзаце.
Кто автор статьи и с чего он это всё придумал?. Автор - Минфин. Это он написал письмо, в к...
Хорошо, у них есть сведения. Скажите тогда, почему при наступлении права на пенсию ПФР не уведомл...
Кто автор статьи и с чего он это всё придумал?. Если заказчик платит соц взносы,то и НДФЛ д...
Над.К, Вы писали:в нарушение требований, установленных пунктом первым данной статьи, Сначал...
а потом им откажут на том основании что деятельность вели без регистрации?
Одна из гитлеровских идей, чтобы всех пронумеровать для тотального контроля, оказалось очен...
Господин Юрий! Справки нет)А Вы кому из Анонимов посвятили свои глубокие умозаключения?)Или сразу...