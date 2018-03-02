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Новости для бухгалтера

Подать декларацию об амнистии капиталов можно с 1 марта

С 1 марта 2018 года стартует второй этап амнистии капиталов — добровольного декларирования зарубежной недвижимости, ценных бумаг, банковских счетов, иностранных компаний, в том числе контролируемых через номинальных владельцев.

Все подробности — в блоге ИПБ России.

 

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