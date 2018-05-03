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Когда физлица могут не представлять в ИФНС заявление на льготы по имущественным налогам

Минфин в письме от 09.04.2018 № 03-05-04-01/23385 разъяснил порядок использования льгот при налогообложении имущества физлиц:

налогоплательщики - физлица, которым были предоставлены налоговые льготы по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физлиц до 1 января 2018 года и которые имеют право на их дальнейшее применение, вправе не представлять после 1 января 2018 года заявление о предоставлении налоговой льготы.

Настоящие разъяснения доведены до сведения письмом ФНС № С-4-21/7162@ от 16.04.2018.

 

 


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