За нарушения в бухучете госсектора будут штрафовать по-новому

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается выделить в отдельные статьи КоАП нарушения порядка составления (формирования) и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетными и автономными учреждениями.

Также предусматривается новая ответственность за совершение должностными лицами казенных учреждений нарушений при составления, утверждении и ведении бюджетных смет, формирования и представления сведений (документов), необходимых для осуществления бюджетного процесса.

Законопроектом предусматривается классификация нарушений порядка составления (формирования) и представления бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчётности в зависимости от существенности искажения этой отчётности, выраженного в процентном или денежном измерении.

За представление бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащей незначительное искажение денежных показателей, которое привело к искажению информации об активах, и (или) обязательствах, и (или) финансовом результате устанавливается штраф от одной до пяти тысяч рублей, при этом штраф может быть заменен предупреждением.

Значительное искажение обойдется дороже - от десяти до тридцати тысяч рублей штрафа. Грубое искажение повлечет ответственность в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей. За повторные нарушения штрафы увеличиваются.

Градация нарушений будет указана в соответствующей статье кодекса.

Отметим, что в отличии от ныне действующей ответственности для должностных лиц, в проекте отсутствует дисквалификация. Т.е. за повторное нарушение, выразившееся в грубом нарушении правил бухучета и отчетности должностное лицо коммерческой организации могут дисквалифицировать, а должностное лицо организации госсектора - нет.