В чем ошибаются главы КФХ при заполнении расчета по страховым взносам

По итогам прошлого года в 70% случаев главы крестьянских (фермерских) хозяйств ошиблись при заполнении расчета по страховым взносам. Об этом пишет УФНС Республики Алтай.

В соответствии с пунктом 4 ст. 432 гл.34 НК РФ физические лица, прекратившие деятельность в качестве главы КФХ до конца расчетного периода, обязаны не позднее 15 календарных дней с даты государственной регистрации прекращения деятельности представить в налоговый орган по месту учета расчет по страховым взносам за текущий год.

Сумма страховых взносов, подлежащая уплате в соответствии с указанным расчетом, подлежит уплате в течение 15 календарных дней со дня подачи такого расчета. При этом при заполнении расчета на титульном листе в графе «расчетный (отчетный) период (код)» необходимо отражать код – 83, если прекращение деятельности произошло в 1 квартале, код - 84, если прекращение деятельности произошло во 2 квартале, код – 85, если прекращение деятельности произошло в 3 квартале, код - 86, если прекращение деятельности произошло в 4 квартале.