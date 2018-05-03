ИП-«добровольцы» должны уплатить взнос в ФСС до конца года

В соответствии с положениями статьи 4.5 Федерального закона от 29.12.2006

№ 255-ФЗ лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному соцстрахованию, уплачивают страховые взносы в ФСС исходя из стоимости страхового года.

Стоимость года определяется как произведение МРОТ на начало года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз. МРОТ по состоянию на 01.01.2018 установлен в размере 9 489 руб. Следовательно, стоимость страхового года в 2018 году составляет:

3 302 руб. 17 коп. (9 489 руб. × 2,9 % × 12)

Таким образом, в целях приобретения права на получение страхового обеспечения по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2019 году страхователям необходимо уплатить страховые взносы в размере 3302,17 руб. до 31 декабря 2018 года.

На основании части 7 статьи 4.5 Закона № 255-ФЗ в случае, если лицо, добровольно вступившее в правоотношения по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не уплатило страховые взносы за соответствующий календарный год в срок до 31 декабря текущего года, имевшиеся между ним и страховщиком правоотношения по обязательному соцстрахованию считаются прекратившимися.

Такие разъяснения дает отделение ФСС по Карелии.

Напомним, подробнее о том, как стать добровольцем и зачем это нужно, мы рассказывали в статье «Добровольное страхование ИП в ФСС: когда это выгодно».