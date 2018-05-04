Продажа очков, изготовленных из давальческого сырья, может облагаться ЕНВД

Минфин в письме № 03-11-06/3/21690 от 04.04.2018 разъяснил, какие нюансы следует учесть при осуществлении предпринимательской деятельности по реализации очков, изготовленных сторонним подрядчиком из давальческого сырья заказчика (продавца) в рамках договора подряда.

Если организация осуществляет розничную реализацию товаров, изготовленных по заказу третьей стороной в рамках договоров подряда, при этом предоставляет только сырье (материалы, запасные части, комплектующие изделия и т.п.) и непосредственно не участвует в производственном процессе, то такая организация не признается изготовителем указанных товаров, а осуществляемую организацией деятельность следует рассматривать в качестве предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли товарами, изготовленными третьим лицом.

Следовательно, предпринимательская деятельность организации, связанная с реализацией через розничную торговую сеть очков, изготовленных сторонней организацией - подрядчиком по договору подряда из давальческого сырья продавца (очковые линзы и оправы) может быть признана розничной торговлей, в отношении которой может применяться ЕНВД.