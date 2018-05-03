Утвержден список товаров, которые будут маркировать в 2019 году

На сайте кабмина опубликовано Распоряжение Правительства №792-р от 28.04.2018, которым утвержден перечень из десяти групп товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, с указанием сроков введения такой маркировки.
К таким товарам отнесены табачная продукция, духи и туалетная вода,обувь, фотокамеры и др. В списке значится и одежда, причем выбор выглядит странно. Так, под обязательную маркировку с 1 декабря 2019 года попадают женские трикотажные блузки. И не только машинной вязки, но и ручной.
Цель принятого решения – снижение оборота контрафактной продукции в России.
Т.е. бабуля, связавшая кофточку и решившая её продать, станет злостным нарушителем? Ибо никакого КиЗ она не изделие не повесит
Вообще ощущение, что мелких производителей хотят добить окончательно.
Т.е., грядёт значительное повышение цен на ширпотреб?
Есть такое дело... Похоже, что по планам "политбюро" в конце концов должны остаться только сети особо приближённых... А в свете предложений о введении сертификации товаров иностранных интернет-магазинов (читай, невозможности их заказа) это предположение не кажется уже таким фантастическим...