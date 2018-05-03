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Утвержден список товаров, которые будут маркировать в 2019 году

На сайте кабмина опубликовано Распоряжение Правительства №792-р от 28.04.2018, которым утвержден перечень из десяти групп товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, с указанием сроков введения такой маркировки.

К таким товарам отнесены табачная продукция, духи и туалетная вода,обувь, фотокамеры и др. В списке значится и одежда, причем выбор выглядит странно. Так, под обязательную маркировку с 1 декабря 2019 года попадают женские трикотажные блузки. И не только машинной вязки, но и ручной.

Цель принятого решения – снижение оборота контрафактной продукции в России.


Мнения
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3 мнения
<b>Модератор</b>
Над.К

И не только машинной вязки, но и ручной.

Т.е. бабуля, связавшая кофточку и решившая её продать, станет злостным нарушителем? Ибо никакого КиЗ она не изделие не повесит
Вообще ощущение, что мелких производителей хотят добить окончательно.
ИП 6%
Izem
, Москва

Т.е., грядёт значительное повышение цен на ширпотреб?

Вообще ощущение, что мелких производителей хотят добить окончательно.


Есть такое дело... Похоже, что по планам "политбюро" в конце концов должны остаться только сети особо приближённых... А в свете предложений о введении сертификации товаров иностранных интернет-магазинов (читай, невозможности их заказа) это предположение не кажется уже таким фантастическим...

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Аноним
А как быть с остатками немаркированных  товаров? Например одежда и обувь.  Как их продавать после 1.06.2019 
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