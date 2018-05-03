Как считаются пени за недоимку налогов у организаций

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А как быть с остатками немаркированных товаров? Например одежда и обувь. Как их прода... Утвержден список товаров, которые будут маркировать в 2019 году

Над.К Налоговая жила лучше всех. Каждый день ели в ресторанах и за год могли купить квартиру (обычные р... О чем ностальгируют бухгалтеры: раньше было проще?

Оксана Караванова Старый ворчун, Вы писали:1С Бухгалтерия 6.0. , одной из первой версии 1С, выпущенной в далёком 19... О чем ностальгируют бухгалтеры: раньше было проще?

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Zarina2018, Вы писали:спомнилось:1) Пришла как ассистент аудитора на НПЗ в 1999: бухгалтерия чело... О чем ностальгируют бухгалтеры: раньше было проще?

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У сбера всегда так сам грабить и другим дает Как мошенники по-новому воруют деньги с банковских карт

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Для Путина с Медведевым большинство россиян-мусор, от которого сложно избавиться, но что-то надо ... Правительство поддерживает сохранение плоской шкалы НДФЛ

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Вот совсем фонды обнаглели, копейки и минималку зарубают, отказывают, а сами жируют на наши деньг... Получение детского пособия при сокращенном дне обернулось «уголовкой»

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msneg, Вы писали:MissCherie, Вы писали:На ИНН много из бюджета уже не выделяют.. надо придумать н... Каждому россиянину присвоят уникальный номер

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а при смене паспорта идти за новым идентификатором или с паспортом будут новый выдавать? Каждому россиянину присвоят уникальный номер

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Меня когда-то на счетах учили умножать и делить... Первая моя программа была ПАРУС на dos... хоро... О чем ностальгируют бухгалтеры: раньше было проще?

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Даже для того чтобы добавить нового контрагента нужно пройти через круги Ада. Сбербанк просто не ... Как перейти на старый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»

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А если случайно нажмется кнопка? Зачем мальчиков по вызову сразу? Обычно звонят сначала, чтобы по... При помощи онлайн-кассы можно вызвать группу быстрого реагирования

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Кто побежит в первую очередь, так это они же, законодатели наши))) А так как бежать сейчас особо ... Правительство поддерживает сохранение плоской шкалы НДФЛ

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ToT, Вы писали:се должны стучать Тада пусть всем молотки раздадут... Бухгалтеры должны стучать на подозрительных клиентов и проходить обучение по борьбе с финансированием терроризма

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Дорогие бухгалтеры, не ищите себе лишних работы! На стационарное рабочее место должен быть трудоу... Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1/23401 от 10.04.2018

msneg MissCherie, Вы писали:На ИНН много из бюджета уже не выделяют.. надо придумать новое.. нанять люд... Каждому россиянину присвоят уникальный номер

Аноним

Короче в государственной думе долго думали какую бы думу придумать и наконец выдумали такую думу ... Таблица-памятка по переходу на онлайн-кассы

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Читаю тут сижу, а у нас в Забайкальском крае есть районы, селения, где телевизор показывает утром... Таблица-памятка по переходу на онлайн-кассы

MissCherie На ИНН много из бюджета уже не выделяют.. надо придумать новое.. нанять людей, а лучше уполномочи... Каждому россиянину присвоят уникальный номер

Аноним

ИНН - не? Каждому россиянину присвоят уникальный номер

Аноним

Мадама, Вы писали:Дир пришел ко мне с жалобой на Сбер и назначил разбираться. Он открыл рс в Сбер... Сбербанк выдал 2,5 млн. рублей по поддельному паспорту гражданина Кыргызстана

Аноним

Сразу на лоб нанесут? Каждому россиянину присвоят уникальный номер

Над.К И не только машинной вязки, но и ручной.Т.е. бабуля, связавшая кофточку и решившая её продать, ст... Утвержден список товаров, которые будут маркировать в 2019 году

Аноним

Короче, с 21 года всех мелких предпринимателей выдавят окончательно, потому что расписать в чеке ... Таблица-памятка по переходу на онлайн-кассы

Мадама Дир пришел ко мне с жалобой на Сбер и назначил разбираться. Он открыл р\с в Сбере на себя как физ... Сбербанк выдал 2,5 млн. рублей по поддельному паспорту гражданина Кыргызстана

Аноним

Ну фсё.... пропали наши пенсии окончательно Каждому россиянину присвоят уникальный номер

Над.К Так Вам и надо, Вот чего у нашего народа не отнять, так это доброты и участия к коллегам ;) По ошибке бухгалтер перечислила в бюджет 1000-кратную сумму налога

Аноним

Аноним, Вы писали:То есть, если ИП с работниками на патенте, он должен перейти на онлайн кассы с ... Таблица-памятка по переходу на онлайн-кассы

Аноним

То новый "Платон" маячит,что ещё непонятно!!!! «Меркурий»: все, что нужно знать о системе

Anka-1 отчетность сбрасывали на одну дискету, а для надежности еще копировали на 1 или 2 дискеты, на сл... О чем ностальгируют бухгалтеры: раньше было проще?

Аноним

Так Вам и надо,когда набиваете платежки проверяйте! По ошибке бухгалтер перечислила в бюджет 1000-кратную сумму налога