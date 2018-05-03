Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Как считаются пени за недоимку налогов у организаций

Управление ФНС РФ по Чеченской республике напомнило о правилах исчисления пеней по налогам, взносам и сборам у организаций.

Период возникновения недоимки

Кол-во дней просрочки

Как рассчитать пени по по налогам и страховым взносам

До 01.10.2017

Независимо от кол-ва дней просрочки

Сумма недоимки х 1/300 ставки рефинансирования х кол-во дней просрочки

После 01.10.2017

30 календарных дней или меньше

Начиная с 31 календарного дня

Сумма недоимки х 1/150 ставки рефинансирования х кол-во дней просрочки

 

Обратите внимание, что указанные правила касаются только организаций. У физических лиц, в том числе ИП, количество дней просрочки роли не играет.

Для расчета пеней можно пользоваться нашим Калькулятором.


Мнения
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Налоговые санкции и административная ответственность»

Все семинары по теме Налоговые санкции и административная ответственность