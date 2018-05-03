Сервис для передачи отчетности по цене одного ужина в ресторане

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При помощи Декларации.Online вы можете подписать и зашифровать файл отчета для Федеральной службы регулирования алкогольного рынка. Отправить декларацию вы сможете в любое удобное для вас время там, где доступен интернет.



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Инструкция по отправке декларации в ФСРАР по формам с 1-15 и ссылка для заполнения заявки на подключение здесь.