Бухгалтеры предпочитают отчитываться заранее

С учетом миллиардного долга ПФР, нам с Вами вряд ли что то перепадет к старости, и не важно сколь...
Аня Амасова, Вы писали:Молодцы! ))))))))))))))) Молодцы кто, ты ходила что ли с лозунг...
"Так, за год человек может получить максимум 10 баллов (это с 2021 года,
сейчас переходный перио...
Таки в данном случае ФСС прав. Тут, батенька, либо оклад увеличте, либо выплату уменьшите пропорц...
Аноним, Вы писали:провинции дешевле открыть упрощенку 6% и перекрыть налог страховыми...
А теперь еще и можно пройтись по этим точкам и засудить нарушителей, использующих торговые марки ...
Для сдачи квартиры кассы не нужна.
Аноним, Вы писали:Что троли зашевелились. Как вы уже достали. Отдал бы месячную пенсию за возможн...
Аноним, Вы писали:провинции дешевле открыть упрощенку 6% и перекрыть налог страховыми...
''Безжалостная машина <нового мирового порядка> хотела заставить людей отрешиться от всего ...
Здорово! Как скоту на фермах. Хотя и счас скот пронумеровали.Передайте этим фашистам, что Ню...
Получив сигнал SOS, оператор Центральной станции мониторинга незамедлительно отправляет бли...
"Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь дет...
Ну я и говорю, спонсор ПФР. Штрафы-то они будут собирать за эти дополняющие ))
Наличие или отсутствия долгов у Турова, Киркорова, Пугачёвой и прочих - по барабану.
Над.К, Вы писали:но в майском номере журнала Главбух № 9 как раз и дают совет сдать дополня...
Цель принятого решения – снижение оборота контрафактной продукции в России.Врут. Цель п...
Гадостей всяких ждать. Разве от ФНС, что либо окромя Гадостей бывает? Для сего осознания не надо ...
Эх, было бы у нас как в США - револьвер за 10 баксов по правам....
> — Сдавайте квартиры осторожнее. Квартиросдатчиков, неуплачивающих налог...
Аноним, Вы писали:Коллеги, считаю что можно поспорить с ПФР. Закон всё-таки выше разъяснительных ...
Я сегодня взял выписку с Лицевого счета на Госуслугах, и когда был в ПФР, спросил, "что мн...
Нам также обещали, чем больше отчислений тем больше пенсия. Но для расчета пенсии не мою среднюю ...
но в майском номере журнала Главбух № 9 как раз и дают совет сдать дополняющие с начала 201...
yante, Вы писали: Понятное дело, что это придумано для еще одной возможности собирать штраф...
room111, Вы писали:Так, Аншлаг из ФНС в ПФР должен был переместиться до 16/04... Таки был ...
Да, слепое, некритичное воспроизведение на сайте чужих материалов чести не делает. Минздрав ...
Аноним, Вы писали:Прошедшие выборы 18-го года прошли...выбрали нашего президента в очередной раз ...
Если у вас обувь то остатки распродать реально только за несколько летТак же нужны будут новые ка...
Аноним, Вы писали:Полный, безоговорочный бред... там похоже, счет арестован, а беата (за 50 лет н...
ходят слухи об отмене паспортов....
Привет 76 % населения страны! А что вы хотели?
А дети бывают контрафактные?
А еще - не надо стучать на соседей. А то все вернется, и уже не будешь злорадствовать проблемам с...