Бухгалтеры предпочитают отчитываться заранее

Ни для кого не секрет, что бухгалтерам часто приходится задерживаться в офисе или выходить на работу в выходные дни.

В этом году выходные дни, посвященные Первому мая, предшествовали окончанию периода сдачи отчётности. В одной из социальных сетей был проведен опрос среди бухгалтеров. Предлагалось ответить на вопрос: на праздниках будете отдыхать или готовить отчетность?