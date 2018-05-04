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ЭДО в опросах и ответах

26 апреля эксперты Synerdocs рассказали, почему известные ритейлеры всё чаще отказываются от бумажной работы с контрагентами. Ведущие ответили на все вопросы, в том числе и неожиданные.

Например: где хранятся внешние электронные документы?

Есть два варианта. Первый – хранение в облаке. Второй вариант (его все чаще используют крупные компании) – создание собственных локальных электронных архивов. Какой способ выбрать, решать вам. Напомню лишь, что по закону ответственность за хранение документов несет хозяйствующий субъект.

— отвечает Иван Агапов, руководитель бизнес-направления Synerdocs

О чем еще спрашивали экспертов, можно узнать, прочитав статью: «Электронный документооборот с поставщиками. Отвечаем на вопросы».

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