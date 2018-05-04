ЭДО в опросах и ответах

Аноним

Елеша, Вы писали:Стукачки! А потом сами плакать будут и спрашивать "за что?"А как докажут, что сд... Квартиросдатчиков, неуплачивающих налоги, вычисляют по анонимным сообщениям соседей

Аноним

Мы не в ЕС. Никто стучать не будет, потому что со стукачами разговор короткий . Если из квартиры ... Квартиросдатчиков, неуплачивающих налоги, вычисляют по анонимным сообщениям соседей

Хоттабыч Бюджеты регионов спасают. Чтоб им было с чего проценты за кредиты банков платить. Сначала регионы... Появится новый налог для самозанятых

Аноним

Здорово! Как скоту на фермах. Хотя и счас скот пронумеровали. А Вы сомневались, что ли? Кре... Каждому россиянину присвоят уникальный номер

Аноним

как продаются билеты на концерты звезд эстрады и какие от них сборы в казну поступают. Кого еще освободят от применения ККТ

Аноним

Люди, помогите, прошу, устроиться няней или домработницей на 10-20 млн! Согласная я платить 3%, с... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

Если торговлю затронет, то миллионы это может быть и оборот, а 3 процента это 30 процентов п... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

Куча дебилов это сила!!! Как сказано коротко и верно! Кого еще освободят от применения ККТ

Olsama-3 Я в 90-е вела вручную конторрентные карточки по учету материалов :), также вручную заполняли това... О чем ностальгируют бухгалтеры: раньше было проще?

Аноним

Одно ясно в Путинороссии бизнесом заниматься себе в ущерб. Голосуем дальше товарищи!!!! Что ждать бизнесменам от ФНС в 2018-2019 годах

Manira Аноним, Вы писали:самозанятые - это те, кто нигде не работает не согласна, это разные понятия. Самозанятые – кто это?

Аноним

и еще все это не бесплатно, значит на кофточку за 100 рублей надо наклеить знак с себестоимостью ... Женские блузки и постельное белье будут маркировать. Что еще?

Аноним

А для чего же тогда нужна дополняющая форма? Для того, чтобы сдав ее сказать: "Вот Вам повод для ... ПФР: за дополняющие СЗВ-М оштрафуют

Аноним

То есть, компания на выброс!...Вывод денег и все, налоги не платим, работу прекращаем.Ну да, жалк... Увольнение сотрудника как способ вывести деньги со счета компании

Аноним

Так ведь облагается страховыми взносами!О каких 13% речь идет?Здесь все 43% налицо...Дорого!!! Увольнение сотрудника как способ вывести деньги со счета компании

Над.К Аноним, вы сможете получать пособие по уходу за ребенком в минимальном размере и пособие на рожде... Декрет для ИП

Аноним

y.ponomarev, Вы писали:Сказали, что отчислений в фонды не будет, только налог 3%. Угу... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

Аноним, Вы писали:так на уровне фантазий этих "блаженных" с правительства это и останется т.к. ес... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

Полный грабеж населения, узаконенный властью, впрочем как и в других сферах. Кого еще освободят от применения ККТ

Аноним

Бельё кухонное - это посудные полотенца и салфетки, что ли?? Салфетки, Карл?! они ухи что л... Женские блузки и постельное белье будут маркировать. Что еще?

Аноним

Аноним, Вы писали:А в чем прикол! Если есть ЭЦП, зачем Деклорация онлайн? 1575/4 декларации=... Сервис для передачи отчетности по цене одного ужина в ресторане

Аноним

Я вышла на работу оформила только ИП,и узнала что беременна!что я могу получить от государства? Декрет для ИП

Аноним

Аноним, Вы писали:И банковские услуги такой же Бред, как и образовательные. +100. а именно к... Из НК может исчезнуть понятие «образовательные услуги»

y.ponomarev В Чехии после таких нововведений часть пивных ресторанов закрылась ,а часть преобразовалась в клу... Власти возьмутся за рестораны, которые скрывают выручку и недоплачивают налоги

Аноним

Это что за хрень? Росфинмониторинг: Информация № от 25.04.2018

Аноним

Аноним, Вы писали:За всё уже взялись. Мало им. Не нажрутся ни как. Как бы не подавились. а ч... Власти возьмутся за рестораны, которые скрывают выручку и недоплачивают налоги

Аноним

Аноним, Вы писали:А если случайно нажмется кнопка? Зачем мальчиков по вызову сразу? Обычно звонят... При помощи онлайн-кассы можно вызвать группу быстрого реагирования

Аноним

НДС 22% или налог с продаж 4%? НДФЛ 15.....теперь это ещё... Сколько там до инаугурации? Появится новый налог для самозанятых

Аноним

+ Учет расходов населения+ Возможность в реальном времени считать приобретение ТНП= цифровой лаге... Женские блузки и постельное белье будут маркировать. Что еще?

Storn что то в этом бреду ни слова о пенсионном и омс.....не думаю, что этих лиц освободят от этих крох... Появится новый налог для самозанятых