Как начислят налог на имущество по квартирам, которыми владеют пенсионеры и инвалиды

Два физлица - пенсионер и инвалид II группы имеют в совместной собственности две квартиры. Как будет начисляться налог на имущество в этом случае, рассказал Минфин в письме № 03-05-06-01/25544 от 17.04.2018.

На основании пункта 3 статьи 408 НК, в случае если объект налогообложения находится в общей совместной собственности, налог на имущество физлиц исчисляется для каждого из участников совместной собственности в равных долях.

На основании статьи 407 НК в отношении пенсионеров и инвалидов II группы предусмотрены налоговые льготы.

Налоговая льгота предоставляется в отношении не используемого в предпринимательской деятельности одного объекта налогообложения каждого вида.

При наличии в собственности налогоплательщика нескольких объектов налогообложения одного вида (несколько квартир) ему предоставляется право выбрать тот объект, в отношении которого будет предоставляться налоговая льгота.

Для этого необходимо представить в любой налоговый орган уведомление о выбранном объекте налогообложения, в отношении которого предоставляется налоговая льгота. При непредставлении такого уведомления налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимально исчисленной суммой налога.

В рассматриваемой ситуации налоговая льгота по налогу на имущество физлиц предоставляется каждому налогоплательщику только в отношении одного из объектов налогообложения (одной квартиры).

В отношении другого объекта недвижимости, находящегося в собственности таких налогоплательщиков, предоставляется налоговый вычет, установленный статьей 403 НК, в размере кадастровой стоимости 20 кв. метров общей площади квартиры.