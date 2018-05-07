Готовы показатели по видам деятельности для скидок и надбавок к тарифам ФСС

ФСС разработал значения основных показателей по видам экономической деятельности на 2019 год. Проект будущего приказа опубликован на федеральном портале проектов НПА.

Поясним, значения основных показателей по видам деятельности применяются для расчета скидок и надбавок к тарифам на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Расчет скидки (надбавки) производится исходя из следующих показателей:

отношения суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми произошедшими у страхователя страховыми случаями к начисленной сумме страховых взносов;

количества страховых случаев у страхователя на тысячу работающих;

количества дней временной нетрудоспособности у страхователя на один страховой случай (исключая случаи со смертельным исходом).

Данные берутся за три предшествующих года.

Скидка (надбавка) устанавливается в случае, если все указанные показатели меньше (скидка) или больше (надбавка) утвержденных ФСС аналогичных показателей по виду экономической деятельности, которому соответствует основной вид деятельности страхователя.