Создатели анимации применяют пониженные взносы. Как заполнить РСВ?

Недавно в НК внесены поправки, устанавливающие пониженные тарифы страховых взносов для российских организаций, осуществляющих производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции.

С 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года при соблюдении законодательно установленных условий применяются следующие тарифы страховых взносов:

на ОПС – 8,0 %;

на ОМС – 4,0 %;

на ОСС – 2,0 %;

на ОСС в отношении выплат в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации - 1,8 %.

Между тем пока в порядок заполнения РСВ не внесены изменения. ФНС в письме № БС-4/7965@ от 25.04.2018 разъяснила, как заполнить отчет этой категории плательщиков.

Следует указывать код тарифа – «18». В разделе 3 РСВ следует использовать соответствующие коды категорий застрахованных лиц:



«АНМ - физлица, на выплаты и вознаграждения, которым начисляются страховые взносы организациями, осуществляющими производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции независимо от вида договора и (или) оказание услуг (выполнение работ) по созданию анимационной аудиовизуальной продукции;



ВПАН – нностранные граждане или лица без гражданства (за исключением ВКС), временно пребывающие на территории РФ, на выплаты и вознаграждения которым начисляются страховые взносы организациями, осуществляющими производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции независимо от вида договора и (или) оказание услуг (выполнение работ) по созданию анимационной аудиовизуальной продукции;



ВЖАН – застрахованные в системе ОПС лица из числа иностранных граждан или лиц без гражданства, временно проживающие на территории РФ, а также временно пребывающие на территории РФ иностранные граждане или лица без гражданства, которым предоставлено временное убежище, за которых уплачиваются страховые взносы организациями, осуществляющими производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции независимо от вида договора и (или) оказание услуг (выполнение работ) по созданию анимационной аудиовизуальной продукции.