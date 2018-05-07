Составлять промежуточную бухотчетность больше не нужно

С сегодняшнего дня вступает в силу Приказ Минфина №74н от 11.04.2018, зарегистрированный в Минюсте 25.04.2018 и официально опубликованный 26.04.2018.

Документом упразднен пункт 29 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом от 29 июля 1998 г. № 34н.

Напомним, согласно отмененного теперь п.29, организация должна составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством РФ. При этом месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.

Документ принят в целях приведения вышеназванного положения в соответствие с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в части установления случаев обязательного составления промежуточной бухотчетности.

Напомним, на несоответствие указал Верховный суд в Решении № АКПИ17-1010 от 29.01.18.

Пункт 29 Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ и пункт 48 ПБУ 4/99, используя для обозначения субъектов, на которых распространяется действие нормативного правового акта, термин «организация», предусматривают для таких лиц в качестве общего правила обязанность составления организацией промежуточной бухгалтерской отчётности за месяц, квартал нарастающим итогом с начала отчётного года, в том числе независимо от наличия или отсутствия у такого лица обязанности её представления. Таким образом получается, что все без исключения организации должны составлять промежуточную бухотчетность.