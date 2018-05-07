Фундаментальное судебное решение для защиты интересов бизнесменов

В статье: «Правильные документы — основание для получения налоговой выгоды» Владимир Туров рассказывает о важном и фундаментальном, по его мнению, судебном решении для защиты интересов бизнесменов.

Итак, Постановление АС Северо-Западного округа от 30 марта 2018 года №Ф07-1344/2018 по делу №А44-839/2017. В чем смысл?



Допустим, у вас строительная компания на классической системе налогообложения. Вы создали новую организацию. С этой новой организацией ваша основная компания заключила договор подряда. Вы даже часть сотрудников перевели в новую компанию, оборудование и т.д. Недавно создали общество, сразу же перекинули людей и заключили с этой компанией договор. Теперь это не считается дроблением с точки зрения суда, а не с точки зрения налоговиков. Суд решил, что вы имеете право получать вычет по НДС, имеете право уменьшать налог на прибыль, заключив соответствующие договоры с недавно созданной вами организацией.



В этом постановлении идет речь не только о дроблении: это широкомасштабное решение суда. Цитата:

ссылки налогового органа на то, что после создания ООО часть работников Общества переведены в названную организацию, продолжая числиться в Обществе в качестве совместителей, указанные работники продолжали работать в тех же должностях, на тех же объектах, вновь принятые на работы сотрудники считали, что трудоустроены в Обществе, не дают оснований для исключения спорных затрат из состава расходов по налогу на прибыль.

Кроме того, в судебном решении большой раздел посвящен налогу на добавленную стоимость. Об этом читайте здесь.

