В Классификатор основных средств внесли изменения

Правительство РФ внесло изменения в Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы. Постановление от 28 апреля 2018 г. № 526 опубликовано 4 мая.

Ко второй амортизационной группе (имущество со сроком полезного использования от 2 до 3 лет) отнесено фонтанное и газлифтное оборудование

Остальные изменения касаются в основном сооружений и передаточных устройств с большим сроком полезного использования.

Постановление имеет обратную силу и применяется с 1 января 2018 года.