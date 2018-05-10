Указание в счете-фактуре реквизитов (дата, номер и наименование) нормативного правового акта, которым утверждена форма счета-фактуры, Налоговым Кодексом не предусмотрено.
Таким образом, заполнение счетов-фактур по форме, в которой отсутствуют реквизиты вышеуказанного нормативного правового акта, нормам НК не противоречит.
Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-07-09/25153 от 16.04.2018.
Верхний правый угол счета-фактуры может быть пустым
Указание в счете-фактуре реквизитов (дата, номер и наименование) нормативного правового акта, которым утверждена форма счета-фактуры, Налоговым Кодексом не предусмотрено.