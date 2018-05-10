Верхний правый угол счета-фактуры может быть пустым

Аноним

Во до чего людей демократия довела, что бы что то купить надо взять кредит. Как не экономь на кре... Пять способов сэкономить на кредите

Аноним

дабы они в свой государственно-юридический почтовый ящик заходить могли. Свой? Или государс... Государственная электронная почта. Что это такое и для чего?

Аноним

Экстремистская статья. Разоблачает демократический лохотрон.Всё что разоблачает демократическую т... Пять мифов про то, как увеличить пенсию. Увы, это только слухи

Аноним

Всё так. У любой системы распознавания образов существует некоторый процент ошибок. Очень грамотн... Почему вам опасно связываться с биометрической системой удаленной идентификации в банках

Аноним

fns2018fns, Вы писали:Если честно, мне уже хочется застрелиться ... а мне хочется не себя&n... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

fns2018fns А тут из-за угла появляется ПФР со своими формами СЗВ-М и СЗВ-Стаж, и говорит "а почему это вы ( ... Взыскание невыплаченной зарплаты трудовой инспекцией: что изменят в ТК

Аноним

Да лан, товарищи, ну не придирайтесь к опечаткам. Там смысла достаточно, чтобы смеяться невесёлым... Путин подписал новый майский указ. Что ждет страну в ближайшие шесть лет?

Аноним

Как же они для себя, любимых, прогрессивную шкалу НДФЛ введут? Да ни за что на свете! Вот последн... Медведев оценил расходы на выполнение нового майского указа Путина

Аноним

Аноним, Вы писали:Скажите, а какой закон обязывает народ иметь компы и доступ в инет? Кварти... Государственная электронная почта. Что это такое и для чего?

Gvozdi4ca Над.К, Вы писали:Если честно, мне уже хочется застрелиться ... Ну зачем идти на поводу у государ... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

fns2018fns Если честно, мне уже хочется застрелиться ... а мне хочется не себя Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Акционерное общество открытого типа "Сибирский торговый банк" (СТБ) СИБИРСКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК

Аноним

Аноним, Вы писали:Мы поменяли адрес внутри района, внесли изменения в ЕГРЮЛ. Сделали декларации Н... Налоговики сами у себя не могут посмотреть данные из ЕГРЮЛ

Над.К Если честно, мне уже хочется застрелиться ... Ну зачем идти на поводу у государства? Им выгодно,... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Если честно, мне уже хочется застрелиться ... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Что за бред? Средняя продолжительность жизни мужчин в России по данным ООН за 2017 год 59 лет, а ... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Аноним, Вы писали:"Cуммы, излишне выплаченные работнику вследствие счетных ошибок" - не более 20%... Удержания из зарплаты сотрудников: таблица с предельными процентами

Над.К При услугах населению можно применять бумажные БСО до 1 июля 2019 года. Исключение - общепит у ор... Отсрочку по онлайн-ККТ дали. Но не всем

Аноним

Добрый день,а если студия красоты маленькая,нет работника,ООО выписываю БСО есть эквайринг,УСН,мы... Отсрочку по онлайн-ККТ дали. Но не всем

yante А тут из-за угла появляется ПФР со своими формами СЗВ-М и СЗВ-Стаж, и говорит "а почему эт... Взыскание невыплаченной зарплаты трудовой инспекцией: что изменят в ТК

Аноним

Поощрять будут не в денежной форме. Т.к. денег нет и надо держаться. Вероятно, Роструд будет сокр... Роструд рекомендовал работодателям проверять самих себя. Кому, когда и зачем

Аноним

Спосибо больщой! Восстановление базы 1С под SQL-Server

Аноним

МОЛОДЕЖЬ жалко ни работы нет, а если есть зарплата гроши, пусть попробуют депутаты прожить с семь... Силуанов: пенсий не будет. Сбербанк в панике. Налог на жир

Аноним

4182 6000 4633 4552 МОШЕЙНИКИ Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

Весь кадровый учет давным-давно пора привести к мировым стандартам. Контракт с работником, в нем ... Работодателей, внедряющих электронный кадровый учет, стало больше

Аноним

Власть и народ явно не совместимы. Путин подписал новый майский указ. Что ждет страну в ближайшие шесть лет?

Аноним

Над.К, Вы писали:Да, не нужно Спасибо! Инструкция для начинающего ИП на упрощенке 6 %

Аноним

Конечно, давайте будем на пенсионерах пахать. Вон у них какая жизнь долгая и счастливая. Зажралис... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Над.К Если его возьмут в правительство – все хана Вот откуда такие странные мысли? Вы же н... Премьер-министром РФ опять будет Медведев

Аноним

День добрый! Подскажите: Если у меня налог6% (ип без работников) в каждом квартале будет меньше ф... Инструкция для начинающего ИП на упрощенке 6 %

Аноним

Зарплаты нет-нет дохода! СЗВ-М сдавать не стоит! Зачем путаница!!!!! ПФР: на председателей ГСК, СНТ и ТСЖ надо сдавать СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ