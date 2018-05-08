Путин подписал новый майский указ. Что ждет страну в ближайшие шесть лет?

Президент Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», сообщила пресс-служба Кремля.
Что же велел Президент новому правительству? Вот перечень национальных целей развития страны до 2024 года:
- обеспечение устойчивый естественный роса численности населения России;
- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет);
- обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;
- снижение в два раза уровня бедности;
- улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;
- ускорение технологического развития России и увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;
- обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;
- Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира, при этом темп экономического роста должен быть выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;
- в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, должен быть создан высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор, развивающийся на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.
Среди многочисленных указаний Правительству, отметим те, которые касаются предпринимателей:
- к 2024 году должно быть увеличено число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн. человек;
- должны быть улучшены условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчётности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику;
- должна быть создана цифровая платформа для поддержки производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего бизнеса;
- будет усовершенствована системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
- должен быть упрощен доступ к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объёма льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
- предусмотрена модернизация системы поддержки экспортёров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, увеличение доли таких экспортёров в общем объёме несырьевого экспорта не менее чем до 10 процентов;
- будет создана система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;
- должны быть обеспечены благоприятные условия осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы РФ в автоматическом режиме. Кроме того, самозанятые будут освобождены от обязанности представлять отчётность и будут платить единый платеж с выручки, включающий в себя страховые взносы.
С полным списком указаний можно ознакомиться на официальном сайте Президента РФ.
А кому должна? Кто "это" взял в долг?