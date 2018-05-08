Путин подписал новый майский указ. Что ждет страну в ближайшие шесть лет?

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Донесла недостающий документ без всякой уточненки, в тот же день подтвердили сумму вычета, денежк... По каким поводам налоговики отказывают «физикам» в вычетах. И как с этим бороться

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Все понимают, но прямо никто не говорит, что при такой налоговой и административной нагрузке обыч... «Новая ст. 54.1 НК РФ не работает практически никак». Интервью с Александром Хаминским

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Конечно обучаться надо, но платить за обучение работодатель не т и его мало интересуют новшества ... В курсе ли ваш бухгалтер, как меняется бухучет? Или о неотвратимости новых стандартов

Аноним

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Аноним, Вы писали:Над.К, Вы писали:Кстати, у меня списывалось из кармана куртки, Это значит... Кражи с пластиковых карт освоили и пожилые граждане. Не без помощи банковских работников

Аноним

А по теме - все правильно, обучаться надо непрерывно, и нечего ныть В курсе ли ваш бухгалтер, как меняется бухучет? Или о неотвратимости новых стандартов

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Поправьте, пожалуйста, 2 раза напечатан абзац "Еще 2 рекомендации в области бухгалтерского учета ... В курсе ли ваш бухгалтер, как меняется бухучет? Или о неотвратимости новых стандартов

saigak Над.К, Вы писали:saigak, еще ж не приняли её ) Это пока проект. Примут, будет известно ... Минприроды готовит декларацию о воздействии на окружающую среду

Аноним

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Скажите, а стандарт на президента и депутатов госдумы когда введут? Они явно не соответствуют.Это... ФСБУ проредят строй бухгалтеров?

saigak Первоклассник, Вы писали:Вообще не понятно из каких соображений власть собирается брать налог с с... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Люлинда Natali Kr, Вы писали:Бог с ней с печатью на футболках....Я вот вяжу ... кофточки и блузки, себе и... Женские блузки и постельное белье будут маркировать. Что еще?

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Здравствуйте! Ташкентская к какой территории относится? Ивановская городская Дума: Решение № 538 от 24.10.2007

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Вот тут, товарищ, справедливости ради Вы не правы. По крайней мере, в Москве человеку не получить... Появится новый налог для самозанятых

Первоклассник Вообще не понятно из каких соображений власть собирается брать налог с самозанятых граждан? ... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

Своя рубашка ближе к телу... Сытый голодного не ймёт... Россия страна контрастов - чем выше стату... Власти возьмутся за рестораны, которые скрывают выручку и недоплачивают налоги

Аноним

Аноним, Вы писали:Удалось кому нибудь разблокировать ЭП Пишите, звоните. Налорги очень не лю... СБИС+ИФНС = угроза нормальной сдачи отчетности. Тензор ссылается на «черный список» налоговиков

Аноним

У одних контрагентов разблокировали их личный ключ. Писали запрос о предоставлении обоснования от... СБИС+ИФНС = угроза нормальной сдачи отчетности. Тензор ссылается на «черный список» налоговиков

Аноним

Не заблокировали! У нас (Омск) со СБИС проблем ни когда не возникало зато с налоговыми просто жут... СБИС+ИФНС = угроза нормальной сдачи отчетности. Тензор ссылается на «черный список» налоговиков

Аноним

пусть продавец заплатит мне за это.совсем уже за дурака держат О рекламных возможностях электронных чеков

Аноним

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Аноним

Хоть, да ну, хоть ну да.... В Минфине знают, в НИФИ знают и дали свой отзыв. А Трунин не знает, в... «Ночной бухгалтер». Новый налог и маркировка вязаных кофточек. Планы властей на 2019 год

Аноним

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y.ponomarev Там еще налог на Крым придумали. Почитайте в соседней теме. В стоимость бензина от 50 копеек до 1... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей