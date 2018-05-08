Клерк.Ру
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Сегодня короткий день

Напоминаем, что сегодня, 8 мая – предпраздничный короткий день. Рабочий день сокращается на 1 час.

Завтра День Победы - выходной праздничный день. 

А уже послезавтра, 10 мая россияне снова приступят к работе. Отработав четверг и пятницу (10 и 11 мая), снова отправимся на выходные на субботу и воскресенье.

А соблюдает ли ваш работодатель нормы ТК о сокращении предпраздничного рабочего дня? Выясним это в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.

В вашей компании предпраздничный день сокращен на 1 час?

Ключевые слова: короткий рабочий день, праздничные дни, опрос

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