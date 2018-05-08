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ПФР вправе запросить у фирмы документы, подтверждающие право сотрудников на досрочную пенсию

ПФР требует от организации информацию о Перечне рабочих мест, наименований профессий и должностей, занятость на которых дает право застрахованным лицам на досрочное назначение страховой пенсии, а также протоколы сверки Перечня и формы СЗВ-СТАЖ в ходе отчетной кампании.

Правомерно ли это? Да, сообщается в Обзоре практики применения законодательства в части персонифицированного учета за I квартал 2018 года.

Форма СЗВ-СТАЖ содержит в себе информацию, отражающую данные о периоде работы застрахованного лица в условиях, дающие право на досрочное назначение пенсии в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ по рабочим местам с особыми условиями труда.

При этом подпункт 11 пункт 2 статья 11 Федерального закона № 27-ФЗ предусматривает обязанность предоставления документов,  подтверждающие право застрахованного лица на досрочное назначение страховой пенсии по старости (введена с 1 января 217 года).

Кроме того, в рамках полномочий, предоставленных ПФР Федеральным законом № 167-ФЗ, территориальные органы фонда обязаны осуществлять контроль за представлением сведений индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц, а также вправе проводить у страхователей проверки документов, связанных с представлением сведений персучета, требовать и получать у страхователей необходимые документы, справки и сведения по вопросам, возникающим  в ходе  указанных проверок.

Таким образом, требование о предоставлении в территориальные органы ПФР необходимых документов, подтверждающие право застрахованного лица на досрочное назначение страховой пенсии по старости, не противоречит действующему законодательству РФ.

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