Увольнение директора не спасет его от штрафа за персучет. ПФР штрафует даже бывших гендиров

Может ли ПФР привлекать к административной ответственности, предусмотренной статьей 15.33.2 КоАП, уволившихся руководителей организаций? Да, сообщается в Обзоре практики применения законодательства в части персонифицированного учета за I квартал 2018 года.

В соответствии со статьей 2.4 КоАП административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций несут административную ответственность как должностные лица.

Следовательно, руководитель организации, допустивший нарушение установленных законодательством РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе ОПС порядка и сроков представления сведений (документов) в органы ПФР, является субъектом правонарушения, предусмотренного статьей 15.33.2 КоАП.

В обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за 2 квартал 2006 года, утвержденном постановлением Президиума ВС от 27.09.2006, отмечается, что прекращение трудовых отношений с руководителем организации, осуществлявшим организационно распорядительные функции, не исключает возможности возбуждения производства по делу об административном правонарушении в отношении этого лица и привлечения его к административной ответственности, так как правонарушение было допущено им в период исполнения служебных обязанностей.

Таким образом, поскольку на момент совершения правонарушения, предусмотренного статьей 15.33.2 КоАП, указанное лицо являлось субъектом правонарушения, оно может быть привлечено к административной ответственности вне зависимости от того, что к моменту возбуждения дела такое лицо утратило статус руководителя организации и перестало осуществлять организационно-распорядительные функции.

Для установления должностного лица, подлежащего привлечению к административной ответственности, в Методических рекомендациях по организации работы территориальных органов ПФР по применению статьи 15.33.2 КоАП, рекомендовано использовать, в частности, выписку из ЕГРЮЛ.

При этом в распоряжении территориальных органов ПФР находится поступившие из налоговых органов выписки из ЕГРЮЛ, как до внесения изменений в сведения о физлицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юрлица, так и после их внесения.